TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvijos planuojamas kitų metų biudžeto deficitas – 3,3 proc. BVP

2025-10-10 10:44 / šaltinis: BNS / aut.
2025-10-10 10:44

Latvijos kitąmet planuojamas biudžeto deficitas siekia 3,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), penktadienį Nacionalinės trišalės bendradarbiavimo tarybos posėdyje pareiškė šalies finansų ministras Arvilas Ašeradenas.

Latvijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Jis sakė, kad planuojamos 2026 metų konsoliduoto bendrojo valstybės biudžeto išlaidos sieks 17,945 mlrd. eurų, o pajamos – 16,064 mlrd. eurų.

Latvijos BVP 2026 metais, kaip prognozuojama, sieks 43,953 mlrd. eurų.

Valstybės skola kitąmet turėtų pasiekti 55 proc. BVP.

Ministras pabrėžė, kad valdžios sektoriaus išlaidos kitąmet metais sumažės iki 47 proc. BVP, palyginti su 47,5 proc. BVP šiais metais. Tačiau, mažėjant bendroms išlaidoms, didės išlaidos gynybai.

Be to, kitąmet padidės išlaidos keturioms ministerijoms, o visoms kitoms – sumažės, pažymėjo A. Ašeradenas.

Išlaidos kitąmet bus iš viso sumažintos 171 mln. eurų. Prioritetinėms priemonėms skiriama 693,5 mln. eurų, įskaitant 448,3 mln. eurų gynybai ir saugumui.

indeliai.lt

