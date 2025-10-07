Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija pratęsia oro erdvės uždarymą naktimis prie rytinės sienos

2025-10-07 17:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 17:33

Latvija ir toliau tam tikru laiku laikys uždarytą savo oro erdvę palei rytinę sieną su Rusija ir Baltarusija. Toks sprendimas pratęstas neribotam laikui, Rygoje pranešė Gynybos ministerija.

Latvijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Latvija ir toliau tam tikru laiku laikys uždarytą savo oro erdvę palei rytinę sieną su Rusija ir Baltarusija. Toks sprendimas pratęstas neribotam laikui, Rygoje pranešė Gynybos ministerija.

REKLAMA
0

Oro erdvė bus uždaryta nuo 20.00 iki 7.00 val. Skrydžių draudimas galioja iki 6 tūkst. metrų aukštyje ir apima 50 km pločio zoną palei sieną. 

Latvija savo oro erdvę pradžioje savaitei visiškai uždarė po dronų incidentų Lenkijoje rugsėjį, o po to uždarymą pratęsė iki spalio 8 d. ir taikė jį nakties valandomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvija rytuose turi 283 km ilgio sieną su Rusija ir 172 km ilgio – su Baltarusija. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronai įsiveržė ir į Latvijos oro erdvę.

REKLAMA
REKLAMA

Saugumo sumetimais vyriausybė Rygoje taip pat nusprendė nuo lapkričio 1 d. uždrausti organizuotas keliones autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Taip siekiama pažaboti keliones apsipirkti, į kultūrinius ar sportinius renginius bei savaitgalio išvykas į abi kaimynines šalis. Tačiau kelionės reguliariu maršrutiniu transportu per sieną ir toliau bus leidžiamos. 

REKLAMA

Draudimas argumentuotas išaugusiu organizuotų kelionių autobusais skaičiumi ir spūstimis pasienio keliuose. Tai esą kelia saugumo rizikas dėl neteisėtos imigracijos ir užsienio žvalgybų šnipinėjimo, teigiama pranešime. 

Užsienio reikalų ministerija Rygoje prieš  tai ne kartą ragino gyventojus atsisakyti kelionių į Rusiją ir Baltarusiją. Tačiau daug žmonių ir toliau ten vyksta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų