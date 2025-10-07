Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija uždraudė ekskursijas autobusais į Baltarusiją ir Rusiją

2025-10-07 15:39 / šaltinis: BNS
2025-10-07 15:39

 Latvijos vyriausybė antradienį nusprendė uždrausti keleivių vežėjams vykdyti nereguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją.

Latvijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Latvijos vyriausybė antradienį nusprendė uždrausti keleivių vežėjams vykdyti nereguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją.

1

Vyriausybė paskelbė nutarimą, kuriuo įpareigojo Valstybės sienos apsaugos tarnybą iki 2026 metų spalio 31-osios neleisti keleivių vežėjams vykdyti nereguliarių kelionių autobusais per Latvijos-Baltarusijos ir Latvijos-Rusijos sienas Paterniekų, Grebnevos ir Terehovos pasienio punktuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susisiekimo ministerija teigė, kad stebėsenos duomenys ir statistika rodo, jog daugėja keleivių, vykstančių autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, o tai didina saugumo riziką, įskaitant Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojų verbavimą.

Kelionių organizatorių siūlomos pigios kelionės į šias šalis kelia pavojų keliautojų ir nacionaliniam saugumui, o dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis organizuoti tokias ekskursijas yra neatsakinga, teigė ministerija.

Susisiekimo ministerijos nuomone, būtina užtikrinti minimalaus ir reguliuojamo judėjimo per minėtų šalių sienas galimybes.

Tokią galimybę suteikia reguliarios keleivių vežimo autobusais paslaugos, kai asmuo, pirkdamas bilietą, turi pateikti duomenis apie save, o vežėjas privalo patikrinti, ar jis ar ji turi galiojantį kelionės dokumentą.

Šiuo metu autobusų vežėjai aptarnauja tris reguliarius maršrutus į Baltarusiją ir šešis maršrutus į Rusiją.

