TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos valstybinių institucijų svetainės patyrė DDoS ataką

2025-10-02 14:50 / šaltinis: BNS
2025-10-02 14:50

Latvijos valstybinių institucijų interneto svetainės ketvirtadienio rytą tapo didelio masto paskirstytos paslaugos trikdymo (DDoS) atakos taikiniu, pranešė šalies valstybinio radijo ir televizijos centro (LVRTC) atstovai.

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

Latvijos valstybinių institucijų interneto svetainės ketvirtadienio rytą tapo didelio masto paskirstytos paslaugos trikdymo (DDoS) atakos taikiniu, pranešė šalies valstybinio radijo ir televizijos centro (LVRTC) atstovai.

Skelbiama, kad atakos metu sutriko valstybinės pajamų tarnybos, ministrų kabineto, vietos valdžios institucijų ir kitų svarbių organizacijų svetainių veikla.

LVRTC atstovas nurodė, kad taip pat neveikia elektroninio parašo sistemos portalas. 

LVRTC pridūrė, kad šis incidentas šiuo metu yra tiriamas, ieškoma problemos sprendimo.

