Latvijos valstybinių institucijų svetainės patyrė DDoS ataką

Skelbiama, kad atakos metu sutriko valstybinės pajamų tarnybos, ministrų kabineto, vietos valdžios institucijų ir kitų svarbių organizacijų svetainių veikla.
LVRTC atstovas nurodė, kad taip pat neveikia elektroninio parašo sistemos portalas.
LVRTC pridūrė, kad šis incidentas šiuo metu yra tiriamas, ieškoma problemos sprendimo.
