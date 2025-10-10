GPS trikdžių Latvijos oro erdvėje per devynis mėnesius padaugėjo 2,6 karto

Vien šių metų rugsėjį buvo užfiksuotas 91 GPS trikdžių atvejis – 3,6 karto daugiau negu pernai rugsėjį, kuomet tokių atvejų buvo 25.
Pernai buvo užfiksuota 820 GPS trikdžių atvejų, 2023-aisiais – 342, o 2022-aisiais – vos 26.
LGS anksčiau teigė, kad renkant šiuos duomenis informacija apie konkrečias oro bendroves nėra išskiriama.
Pasak oro navigacijos bendrovės, trikdžiai prasidėjo tuo metu, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ir, matyt, yra su tuo susiję.
Civilinės aviacijos agentūra (CAA) naujienų agentūrai LETA anksčiau sakė, kad CAA nagrinėja ir analizuoja pranešimus apie GPS signalo trikdžius Latvijos oro erdvėje. Nors šie trikdžiai daro įtaką įprastiems civilinės aviacijos procesams, jie nekelia grėsmės į Latviją ir iš jos skrendančių orlaivių saugumui.
CAA pabrėžia, kad skrydžių saugumui užtikrinti naudojamos kelios sistemos, todėl GPS trikdžiai neturi įtakos skrydžių saugumui. Visi GPS signalo trikdžių atvejai yra centralizuotai registruojami ir analizuojami Europos aviacijos saugos agentūros.
