  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tūkstančiai žmonių atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje: gresia masiniai atleidimai

2025-12-01 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 17:30

Tūkstančiai neįgaliųjų atsidūrė tarp biurokratų girnų. Po Naujųjų darbo gali netekti per tūkstantį neįgaliųjų, o per ateinančius dvejus metus – dar keturi tūkstančiai, jei Finansų ministerija neras pinigų biudžete pratęsti jų įdarbinimo subsidijoms. Vien gruodį pasibaigsiančioms subsidijų sutartims pratęsti reikia beveik 20-ies milijonų eurų.

Darbdaviai piktinasi – iki šiol Finansų ministerija neįgaliųjų įdarbinimui naudojo europinius milijonus, tačiau po vidinio audito paaiškėjo, kad naudojamos gali būti biudžeto lėšos.

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Priimti neįgaliųjų niekas nenori

Jei kas ant savo darbo burnoja, tai vilnietis Pranas priešingai – su entuziazmu vardija jo privalumus.

„Ryšys su visuomene, pasidarai savarankiškas žmogus, nereikia maldaut savivaldybės jokių pašalpų, nieko“, – TV3 Žinioms pasakojo vadybininku ir vyriausiuoju apsaugininku dirbantis Pranas Staliulionis.

Ką reiškia gyventi iš pašalpų Pranas puikiai žino, nes bedarbiu buvo daugiau nei dešimt metų.

„Pasakai, kad su širdim problemos, tai gerai, eikit namo, paskambinsim. Tai ir šiandien skambina“, – ilgai darbo ieškojęs teigė neįgalumą turintis vyras.

Kad Prano krūtinėje plaka donoro širdis, neišgąsdino verslininko Donato. Jo įmonėse dirba beveik trys šimtai neįgaliųjų. 

Darbdaviui grįžta daugiau nei pusė

Už neįgaliųjų įdarbinimą Donato įmonės gauna subsidijas. Pavyzdžiui, personalo vadybininkės Anos darbo vieta Donatui kainuoja 1400 eurų per mėnesį. Ana į rankas gauna 1050, o Donatui grįžta valstybės subsidija – 830 eurų. Nors galėtų dirbti iš namų, 7 metus įsidarbinti negalėjusi Ana mieliau eina į darbą.

„Tu turi pasiruošti, išeiti į darbą, tau bendravimas svarbus, kavos išgerti su kolektyvu, pabendrauti“, – pasakojo personalo vadybininkė Ana Staševskaja.

Valstybės skiriamos subsidijos palengvino įsidarbinimą maždaug penkiems tūkstančiams neįgaliųjų šalyje.

„Darbdaviai galvoja, kad mes sirgsim labai, gal kažkokių darbų nepadarysim, jautriai reaguosim į kažką tai“, – sakė buhaltere dirbanti Anika Zautrė.

Ne vienerius metus įmonėje dirbę neįgalieji dabar išgyvena nerimo dienas – gruodį 74 iš 300 neįgaliųjų valstybė baigs mokėti subsidijas. Tad subsidijos neteks kas ketvirtas čia dirbantis neįglusis. 

„Smūgis žemiau juosmens. Aš neturiu milijono kišenėje, kad galėčiau iš savo resursų išlaikyti tuos žmones“, – pripažino įmonės „Argentavis“ direktorius Donatas Plečkaitis, kuris yra įdarbinęs nemažai neįgaliųjų.

Patys neįgalieji tikino su nerimu laukiantys, kaip pasikeis jų gyvenimas.

„Gresia toks asocialo gyvenimas... Vėl iš tų 500-600 eurų gyventi? Ir sėdėti namie užsidarius?“ – nusiminęs buvo širdies problemų turintis P. Staliulionis.

„Mes visi bijome to, nes netekti darbo, netekti subsidijų, tai reiškia, kad bus labai sunku išgyventi“, – tikino A. Zautrė.

Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė teigė jaučianti nusivylimą.

„Mes jaučiamės savotiškai išduoti kažkuria prasme, nes vis dėlto verslas investavo, verslas pasitikėjo valstybe, kurdami tas darbo vietas“, – apgailestavo I. Rizgelė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė atsakymo neturi

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė įstatymo projektą, pagal kurį 30-40 procentų darbingumą turintiems neįgaliesiems, kuriems šių metų gruodį sukanka 36 mėnesių subsidijavimo terminas, subsidijos būtų pratęstos dar dvejiems metams.

1035 neįgaliesiems kitąmet reikėtų beveik 20 milijonų eurų. Tačiau projektas užstrigo Socialinių reikalų komitete. Kodėl, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pakomentuoti nepanoro.

„Tiesiog laukiama patvirtinimo dėl galimybės finansuoti tą subsidijų pratęsimą“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė.

Ar kol kas Finansų ministerija dar neduoda patikinimo, kad pinigai bus?

„Dar nesame to sulaukę“, – patikino A. Putk.

„Buvo įsipareigojimas buvusios valdžios, kad sukurs tam tikrą pagalvę, kad tie žmonės, kai baigsis jų subsidijos, galėtų likti darbo rinkoje, bet mes matome, kad jokios pagalvės nėra sukurtos ir vienintelis sprendimas, kad jie liktų darbo rinkoje, tai palikti subsidijas. Tam lėšų irgi nėra“, – teigė socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Kukuraitis.

Sunerinę neįgalieji atakuoja klausimais Užimtumo tarnybą, bet ir ši nežinioje.

„Metų pabaiga jau čia pat, aiškumo kol kas neturim niekas, vieni kitiems bandom kažką paaiškinti, padėti, bet atsakyti tiksliai negalim, nes realiai laukiam sprendimų“, – aiškino Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.

Finansų ministras aiškina, kad neįgaliųjų subsidijoms biudžete numatyta beveik 20 milijonų eurų, bet ne visiems neįgaliesiems šie pinigai bus skirti. 

„Yra numatyta tokia pat pinigų suma, kokia ir buvo praeitais metais, tie pinigai yra biudžete numatyti, tiesiog šitos programos plėst neketinama, nes ji yra pakankamai brangi“, – sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

