  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė – už paprastesnę subsidijų tvarką karo prievolininkus priimantiems darbdaviams

2025-10-29 18:05 / šaltinis: BNS
2025-10-29 18:05

Vyriausybė trečiadienį pritarė biurokratiją mažinantiems Krašto apsaugos ministerijos (KAM) siūlymams, pagal kuriuos subsidijos už karo prievolininkus siekiantiems darbdaviams nebereikėtų teikti pažymų apie algos dydį ir faktiškai išdirbtą laiką.

Vyriausybė – už paprastesnę subsidijų tvarką karo prievolininkus priimantiems darbdaviams (nuotr. Roberto Riabovo)

Vyriausybė trečiadienį pritarė biurokratiją mažinantiems Krašto apsaugos ministerijos (KAM) siūlymams, pagal kuriuos subsidijos už karo prievolininkus siekiantiems darbdaviams nebereikėtų teikti pažymų apie algos dydį ir faktiškai išdirbtą laiką.

Kaip trečiadienį pranešė KAM, subsidijos už įdarbintus arba į darbą sugrįžusius karo prievolininkus būtų skiriamos tokio dydžio, kokios yra darbdavio apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, o subsidijos mokėjimo trukmė būtų nustatoma remiantis prievolininko ištarnautu laiku.

Be to, siūloma nustatyti, kad už negrįžusius į darbą karo prievolininkus darbdaviams būtų mokama vienkartinė vienos minimalios mėnesinės algos dydžio subsidija.

KAM taip pat siūlo aiškiau reglamentuoti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ją atliekantiems jaunuoliams taikant tuos pačius teisės aktus, kurie reglamentuoja reikalavimus darbuotojams dėl saugos ir sveikatos, nelaimingų atsitikimų.

Už alternatyviųjų prievolininkų sveikatos patikrinimą būtų apmokama šią tarnybą administruojančios institucijos iš jai skirtų KAM asignavimų, jeigu jo nedengtų Privalomasis sveikatos draudimo fondas.

Tai numatantiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams pritarė trečiadienį posėdžiavusi Vyriausybė, pataisos toliau bus teikiamos Seimui.

Pasak KAM, pakeitimais siekiama mažinti administracinę naštą privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių šauktinių darbdaviams.

Ministerija pažymi, kad parlamentarams pernai priėmus šaukimo reformą, nuo 2026-ųjų sausio tarnauti bus šaukiami mokyklą baigę ir 18 metų sulaukę jaunuoliai, savanoriškai tarnybą bus galima atlikti nuo 18-os iki 39-erių.

Privaloma tarnyba toliau truks devynis mėnesius, o tarnyba aktyviajame rezerve vietoje dabartinių dešimties metų prailgės iki 15-os.

Piliečiai, kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali vykdyti karo tarnybos, galės atlikti 12 mėnesių trukmės alternatyviąją tarnybą, dirbant visuomenei naudingą darbą, nesusijusį su ginklo, specialiųjų priemonių ir prievartos naudojimu.

KAM skaičiavimu, nuo 2026 metų privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvoje kasmet atliks apie 5 tūkst. jaunuolių, o aktyvaus rezervo karių skaičius iki 2030-ųjų pasieks 47 tūkst. žmonių.

