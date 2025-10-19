Seimas svarstys siūlymą šauktiniams kompensuoti motociklų ir sunkvežimių vairavimo kursus

Seimas šią savaitę nusprendė svarstyti siūlymą šauktiniams kompensuoti išlaidas už mokymąsi vairuoti A ar C kategorijų transporto priemones.
Tai numatančioms Karo prievolės įstatymo pataisoms pritarė 77 parlamentarai, penki susilaikė, prieš balsavusių Seimo narių nebuvo.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką karo prievolininkai gali gauti kompensaciją įgyti B kategorijos vairuotojo teises.
Lietuvoje B kategorija apima lengvuosius automobilius, o A ir C kategorijos – motociklus ir sunkvežimius.
Vienas iš projekto autorių socialdemokratas Linas Jonauskas teigė, jog siūlymas padidintų motyvaciją tarnauti kariuomenėje.
„Mes puikiai suprantame, kad jeigu ateis diena X, mes turime turėti rezervą žmonių, kurie ne tik mokės naudotis karo taktika, ginklais ir taip toliau, bet ir turės tų kompetencijų, apie kurias šiandien mes kalbame, tai yra vairuoti motociklą, automobilį ar sunkiasvores transporto priemones“, – kalbėjo jis.
Šauktiniams išlaidas už A arba C kategorijų transporto priemonių teisės vairuoti įgijimą planuojama kompensuoti iš bendrų Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Anot L. Jonausko, lėšų poreikis priklausys nuo to, kiek žmonių norės ir galės pasinaudoti šiomis galimybėmis.
„Aš įsivaizduoju, kad tos sumos, matyt, tikrai nebus didelės. Konkrečiai nepasakysiu, nes nežinau, kiek žmonių pasinaudos tokia galimybe, bet įsivaizduoju, kad tikrai geriau kariškis, turintis A, B ar C kategorijas, negu karo lauke vairuojantis paspirtuką“, – kalbėjo parlamentaras.
Šiuo metu šauktiniams apmokamos B kategorijos teisių išlaidos.
Pasak L. Jonausko, Vokietijoje veikia programa, kad per privalomojo šaukimo laikotarpį tarnaujantys žmonės gali išsilaikyti B ir C kategorijas, taip įgyjant vairuotojo pažymėjimą jau atliktus tarnybą.
„Pirminė mintis būtent tokia ir buvo. Tačiau šiandien tos disciplinos, kurios užima didžiąją šauktinių apmokymo laiko dalį, tiesiog reikalauja per daug laiko. Norint įrašyti vairavimo kursus (...), tai pareikalautų papildomo laiko ir reikėtų dėl to pratęsti šaukimo laiką“, – tikino socialdemokratas.
Šis siūlymas toliau bus svarstomas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, jam parlamentarai paprašė Vyriausybės išvados. Į Seimo salę jis turėtų grįžti lapkritį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!