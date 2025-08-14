Šauktiniams – daugiau pinigų: nori išplėsti paskatas

Įstatymo iniciatorius Linas Jonauskas mano, kad tokia priemonė pradinę karo tarnybą paverstų patrauklesne, rašoma partijos pranešime.
„Iki šiol baigę devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą galėjo gauti valstybės kompensaciją už įgyjant B kategorijos vairuotojo pažymėjimą patirtas išlaidas. Manau, tikslinga išplėsti paskatas. Kai kurie jaunuoliai jau iki pradinės karo tarnybos būna išlaikę B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą, todėl papildomos paskatos mokytis vairuoti A arba C kategorijos transporto priemonę ir gauti kompensavimą už patirtas mokymosi išlaidas, įgyjant vienos iš šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą, galėtų labiau motyvuoti jaunuolius. Pati pradinė karo tarnyba jiems taptų patrauklesnė“, – teigia L. Jonauskas.
Pasak Seimo nario, naujos kompetencijos – labiau atitiktų geopolitines realijas.
„Esant šiandieninei geopolitinei situacijai, turime investuoti į karius, kurie ateityje papildys aktyvųjį kariuomenės personalo rezervą, o A, C transporto priemonių kategorijų vairuotojų įgūdžių įgijimas pravers ir tarnyboje taikos metu, jei po privalomosios tarnybos bus noro siekti šioje srityje karjeros, o dar vertingesnės bus karo atveju. Matome, kad Ukrainoje motociklai dėl mobilumo yra naudojami žvalgybai ir kitoms greičio reikalaujančioms operacijoms. Ką jau kalbėti apie įvairių krovinių gabenimą ar šarvuočių valdymą, kuriems reikalingi C kategorijos transporto priemonių vairavimo įgūdžiai“, – sako parlamentaras.
Šauktiniams kompensuoti išlaidas už A arba C kategorijų transporto priemonių teisės vairuoti įgijimą planuojama iš bendrų Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
