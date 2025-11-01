Keičiasi neįgalumo nustatymo tvarka: „Vadovaujasi mitais, kad jeigu suteiksim pagalbą, gal žmogus nebegaus išmokos“

Vis dėlto apklausos rodo – beveik pusė žmonių vis dar klaidingai įsivaizduoja, kaip nustatoma negalia.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vilniaus rajone, Pagiriuose, gyvenanti Jadvyga neįgaliojo vežimėlyje – nuo vaikystės.
„Buvo tikimybė gal ir neišgyvensiu... Bet Dievas išaugino dar...“ – pasakojo Pagirių gyventoja Jadvyga.
53-ejų moteris atvira – artimieji gyvena toli, kiti kaimynai užsiėmę, tad dažnai trūksta šiltos kompanijos.
„Dažniausiai tarp keturių sienų... Šiuo metu. – Liūdna taip truputį? – Taip, liūdnoka, bendravimo gyvo trūksta labai“, – tikino Jadvyga.
Sunkumai nuvykti pas gydytoją
Tiesa, Jadvygai sunku ir su susisiekimu – pas gydytoją tenka važiuoti apie 10 kilometrų, o nuvairuoti pati negali. Negana to, reikia keliauti ir į Vilniuje esančią Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą. Anksčiau ten važiuodavo bent du kartus į metus.
„Ilgis su transportu... Buvo nelabai iškvietimo. Tiesiog arba taksi kviečiam, arba greitoji vežė. Virš 20 eurų reikia sumokėti. Ten reikia pastovėt, palaukt, kartais socialinė padeda su savo transportu“, – pasakojo Jadvyga.
O tam, kad būtų nustatyta negalia, žmogus anksčiau kasmet privalėdavo eiti pas šeimos gydytoją, gauti siuntimą ir tik tada vykti į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą. Net tuo atveju, jeigu sveikatos būklė nesikeičia – pavyzdžiui, prarasta rega, klausa, galimybė judėti.
„Žmogus yra neregys – kam jam 10 metų keliauti, jei medicina nieko negali pakeisti? Šitoj vietoj turi būti padėtas taškas ir nešvaistomas nei valstybės, nei žmogus žeminimas ar švaistomas jo laikas“, – tvirtino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis.
„Susidaro šeši metai, kai aš bent keturis kartus turėjau kreiptis į šeimos gydytoją, o mano padėtis dėl to nesikeitė“, – teigė Lietuvos paraplegikų asociacijos vadovas Juozas Bernatavičius.
Įsigaliojo naujovė
O naujovė, kuri įsigaliojo nuo rugpjūčio mėnesio, štai tokia – nuo dabar neįgaliesiems nuolat vaikščioti į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą nebereikia. Užtenka į ją nuvykti kartą ir negalia automatiškai pratęsiama. Verta paminėti, jog žmogaus negalia gali būti nustatoma neterminuotai, jei asmuo kreipiasi į agentūrą ne pirmą kartą ir šeimos gydytojas patvirtina, kad nuo paskutinio vertinimo sveikatos būklė nepakito.
„Techninės pagalbos priemonėms yra labai didelis skiriamas finansavimas – virš dviejų milijonų ir dar yra reikalinga papildomai lėšų“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Rita Grigalienė.
Tačiau apklausos rodo, kad tik 40 procentų žino, kaip nustatoma negalia bei kur reikia kreiptis, ir tik 15 procentų aiškiai tai supranta.
„Trūksta žinių, kad žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais, kad jeigu suteiksim pagalbą, gal žmogus nebegaus išmokos, kad suteikus pagalbą žmogus gal nebegalės dirbti, kad reikia kuo daugiau diagnozių, kad kažkokios yra komisijos, kurios nustato, ir atrodo, kad seniai nėra jokių komisijų ir vis tiek tiek mitai labai gajūs“, – tikino Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktorė Eglė Čaplikienė.
Šie pokyčiai paliečia daugiau kaip 230 tūkstančių Lietuvoje gyvenančių asmenų su negalia ir jų šeimos narius.
