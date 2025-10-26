Raimundas išsikėlė tikslą mindamas nuo Lietuvos iki Portugalijos: „Suprasti labiau save, pažinti save, išsigryninti“

R. Slavinskui ši kelionė jau neabejotinai tapo viena įsimintiniausių gyvenime.
Paskutinis apsikabinimas ir bučinys žmonai prieš ilgą išsiskyrimą. Verslininkas R. Slavinskas sėdo ant dviračio ir su plevėsuojančia Lietuvos trispalve leidosi į kelionę. Tikslas – pasiekti Europos pakraštį, Portugalijos sostinę Lisaboną.
Kelionės sunkumai ir motyvacija
Pati pradžia – sunkiausia, o pirmieji kilometrai pareikalavo daugiausiai ištvermės.
„Buvo sunkiausia išvažiuojant iš Lietuvos – toks įspūdis, kad manęs Lietuva nepaleidžia“, – sako verslininkas R. Slavinskas.
Minti R. Slavinskui teko plačiomis gatvėmis ir vaizdingais keliukais, o kartais tekdavo improvizuoti, norint pasiekti kitą upės pusę.
„Teko ir kristi, ir atsikelti, ir vėl sėsti ant dviračio“, – pasakoja R. Slavinskas.
Nepaisant visų fizinių iššūkių, verslininkas sako, kad sunkiausia – ne minti maždaug 100 km kasdien, o tiek laiko būti atskirai nuo šeimos.
„Būna tokių akimirkų, kai sakau: viskas, jau noriu nusiimti, važiuoju į oro uostą ir skrisiu namo. Šeima sako: ne, tiek jau nuvažiavai – važiuok toliau. Tai tas palaikymas man labai svarbus“, – tikina R. Slavinskas.
Negalėjo patikėti savo akimis
Kelionėje verslininkui teko išvysti tokių vaizdų, kurie privertė suabejoti savo akimis.
„Jau galvojau – viskas, su galva negerai. Tuo metu su mama kalbėjau, sakau: mama, man atrodo, aš krabų kojas matau. Mama sako: gal tu sustok ir pailsėk. Nebuvau matęs, kaip realybėje atrodo ryžių laukai. Iš tų ryžių laukų lenda vėžiai – tokie, kokius mes verdame. Jų pilnas laukas, jie tiesiog lipa į kelią ir eina“, – pasakoja R. Slavinskas.
R. Slavinskas jau numynė 4700 km. Maršrutą jis rinkosi ne patį trumpiausią – tikslas buvo daugiau apkeliauti ir pamatyti. Dviratininkas aplankė Lenkiją, Čekiją, Slovakiją ir Austriją, pasigrožėjo Italijos apylinkėmis, mynė ir pro prancūzišką pajūrį. R. Slavinskas pasakoja, kad kelionės idėja kilo dar prieš dvejus metus, o pagrindinis jos tikslas – draugystė su pačiu savimi.
„Suprasti labiau save, pažinti save, išsigryninti. Pajausti, ko aš iš tikrųjų pasiilgstu labiausiai, ko man trūksta. Pabūti daugiau su savimi“, – sako R. Slavinskas.
Raimundui dar liko numinti kiek daugiau nei tūkstantis kilometrų, kol pasieks Lisaboną. Spalio 28 d. dviratininkas parskris atgal į Lietuvą.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.