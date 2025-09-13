Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija skyrė 74,6 mln. eurų dviračių infrastruktūros plėtrai

2025-09-13 13:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 13:56

Susisiekimo ministerija skirs šalies savivaldybėms papildomus 74,6 mln. eurų, nukreiptų į dviračių infrastruktūros plėtrą.

Vilniuje atidaromos daugiafunkcės dviračių saugyklos

Susisiekimo ministerija skirs šalies savivaldybėms papildomus 74,6 mln. eurų, nukreiptų į dviračių infrastruktūros plėtrą.

REKLAMA
0

Laikinajam susisiekimo ministrui  Eugenijui Sabučiui patvirtinus 2022–2030 m. susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės aprašo pakeitimus, savivaldybės jau gali pretenduoti į šias lėšas, pranešė ministerija.

„174 km patogių ir saugių dviračių takų nusidrieks visoje Lietuvoje – tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose, dalyje vietų susisiekimo infrastruktūra bus prikelta antram gyvenimui. Savivaldybės nekantriai laukė teigiamo sprendimo, todėl neabejoju, kad jos labai aktyviai naudosis šiomis investicijomis“, – pranešime cituojamas E. Sabutis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerijos užtikrintos investicijos skirtos 42 šalies savivaldybėms. Pasinaudodamos šiomis lėšomis, jos galės tiesti naujus dviračių ir pėsčiųjų eismui pritaikytus takus ir tvarkyti jau esamą, tačiau fiziškai ir morališkai pasenusią dviračių eismo infrastruktūrą.

Dalis lėšų dviračių infrastruktūrai diegti bus skirta ir valstybės kelių valdytojai „Via Lietuva“.

Ministerijos duomenimis, šiuo metu šalyje driekiasi apie 3 tūkst. km dviračių eismui tinkamos infrastruktūros. Planuojama, kad iki 2035 metų dviračių takų tinklas išaugs iki 5 tūkst. km.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų