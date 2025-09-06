Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kretingoje planuojama įrengti didžiausią Lietuvoje kalnų dviračių parką

2025-09-06 12:27 / šaltinis: BNS
2025-09-06 12:27

Kretingoje, greta Jauryklos parko, planuoja įrengti didžiausią Lietuvoje kalnų dviračių parką.

Dviratis (nuotr. Shutterstock.com)

Kretingoje, greta Jauryklos parko, planuoja įrengti didžiausią Lietuvoje kalnų dviračių parką.

0

Anot savivaldybės pranešimo, pasirašius sutartį su mažąja bendrove „Dirtas“ darbus ketinama pradėti šiemet rudenį, o baigti kitų metų pavasarį.

„Bendras parko trasų ilgis sieks daugiau kaip 2,3 km bei tai bus didžiausias kalnų dviračių parkas Lietuvoje. Taip pat šis parkas bus unikalus ir tuo, jos tai bus pirmasis kalnų dviračių parkas Lietuvoje įrengtas miške“, – sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalnų dviračių parkas turės kelias skirtingo sudėtingumo trasas bei bus pritaikytas tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems kalnų dviratininkams.

Žemo sudėtingumo trasa bus ne mažiau 900 metrų ilgio ir pusantro metro pločio. Kliūtys šioje trasoje bus išdėstytos taip, kad užtikrintų saugų pradedančiųjų dviratininkų judėjimą tolygiu greičiu, vengiant staigaus stabdymo ar įsibėgėjimo zonų.

Vidutinio sudėtingumo šuolių/įgūdžių trasa numatoma 1,2 metro pločio ir apie 600 metrų ilgio. Šioje trasoje bus kalnelių, viražų, medinių ir akmeninių kliūčių ruožai.

Aukštesnio sudėtingumo trasa bus metro pločio, ilgis – ne mažesnis kaip 220 metrų. Čia bus stačių įkalnių ir nuokalnių.

Jungiamieji trasų takai bus apie 1,5 metro pločio ir 600 metrų ilgio. Jie bus įrengti nuo Mėguvos gatvės pradžios iki trasų pradžios. Parke numatytos ir trys poilsio vietos.

Parko įrengimo darbų vertė – 120 tūkst. eurų.

2025 metais Kretinga yra paskelbta Lietuvos jaunimo sostine.

