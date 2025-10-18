Vairuotojai pyksta dėl augančių degalų kainų: „Labai blogai. Atlyginimai sumažėjo“

Verslo atstovai ir vairuotojai šokiruoti, o politikai ruošiasi karštoms kovoms Seime dėl degalų mokesčių.
Gyventojai piktinasi
Vairuotojai jau reaguoja į naujausią Finansų ministerijos pasiūlymą:
„Labai blogai. Atlyginimai sumažėjo, pernai daugiau gaudavau. Dabar dirbi daugiau, o viskas kasdien brangsta.“
„Valdžia meluoja visą laiką.“
Ministerija siūlo didinti mokesčius visiems degalams – dyzelinui ir dujoms pridėti po 4 ct, benzinui – 6 ct už litrą.
„Akcizas susideda iš dviejų dalių: viena dalis, kaip planuota, šiek tiek padidės, o kita dalis bus laikinai užšaldyta 2025 m. lygyje“, – sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Šiemet dėl didesnių mokesčių dyzelino litras Lietuvoje kainuoja apie 10 ct brangiau nei Lenkijoje, todėl dauguma Lietuvą kertančių vilkikų degalų čia nebeperka – ypač nukentėjo pasienio degalinės, kurių apyvarta smuko.
Verslininkai prašė sumažinti dyzelino mokesčius ir kainas iki Lenkijos lygio, todėl pamatę priešingą Finansų ministerijos projektą neslepia pasipiktinimo.
Verslininkai pranašauja finansinius nuostolius
„2026 m. akcizas Lenkijoje nebus keliamas, tad skirtumas, dabar siekiantis 10 ct, dar padidės – iki 14 ct. Tad toliau sėkmingai nematysime didelių sunkvežimių srautų mūsų degalinėse“, – kalba „Viada LT“ vadovas Linas Karlavičius.
„Lietuva, negrąžindama akcizo į buvusį lygį, toliau praras didelę dalį verslo. Degalai bus pilami kitose šalyse, ten ir liks mokesčiai“, – tikina Transporto ir logistikos aljanso vadovas Povilas Drižas.
Valdantieji, anksčiau žadėję stabdyti degalų mokesčių didinimą, dabar svarsto, kaip galėtų pakeisti Finansų ministerijos projektą ir kokius kitus mokesčius būtų galima padidinti vietoj to.
„Biudžete poreikiai dideli – kažkuo reikia dengti, nuo kažko nuimti, gauti papildomų lėšų. Vienas iš šaltinių – 3 metų akcizų planas, ypač dėl dyzelino“, – kalba Seimo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
A. Sysas viliasi, kad net ir degalams pabrangus, lietuviai jų mažiau pirkti nepradės, o dalis surinktų lėšų iš padidintų mokesčių, anot jo, turėtų būti skiriama ir papildomam kelių finansavimui.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.