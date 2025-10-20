Aplinkos viceministre paskirta architektė Lisovska

Anot ministerijos, viceministrė bus atsakinga už statybos ir jos priežiūros, urbanistikos, architektūros, žemės tvarkymo ir administravimo sritis.
Iki šiol Č. Lisovska dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja bei savivaldybės vyriausiąja architekte. Anksčiau taip pat ėjo to paties skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas.
