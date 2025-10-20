Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aplinkos viceministre paskirta architektė Lisovska

2025-10-20 08:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 08:36

Aplinkos ministerijoje pirmadienį darbą pradeda viceministrė Česlava Lisovska.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. ELTA / Josvydas Elinskas

0

Anot ministerijos, viceministrė bus atsakinga už statybos ir jos priežiūros, urbanistikos, architektūros, žemės tvarkymo ir administravimo sritis.

Iki šiol Č. Lisovska dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja bei savivaldybės vyriausiąja architekte. Anksčiau taip pat ėjo to paties skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas.

