Ragina pirmiausiai surasti kultūros ministrą, o tik tada formuoti jo komandą: dabar daroma atvirkščiai

Pasak jų, pirmiausia turi būti paskirtas kultūros ministras, o tik po to formuojama jo politinio pasitikėjimo komanda.
„Manome, kad komandos formavimas iš apačios, o ne iš viršaus, yra visiška nesąmonė. Nei viena Kultūros ministerijos komanda neformuojama pradedant nuo viceministrų ir tada uždedant ant viršaus ministrą“, – penktadienį Eltai komentavo Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
G. Masteikaitei antrina ir Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus (LNDM) direktorius Arūnas Gelūnas. Anot jo, tokia praktika nėra įprasta.
„Įprastinė praktika, kad pirmiausia yra paskiriamas ministras, kuris renkasi sau komandą – viceministrus, patarėjus. Dabar yra atvirkščiai – suformuojama komanda, neaišku, kas ją formuoja, (…) ir į tą jau suformuotą viceministrų ir patarėjų komandą nuleidžiamas kažkoks ministras, kuriam turi tikti ta komanda. Jis pastatomas prieš faktą, jis jau turės dirbti su ta suformuota komanda, kurią suformavo kiti“, – teigė A. Gelūnas.
Savo ruožtu M. Sinkevičius penktadienį pareiškė, kad kultūros viceministrų komandoje „Nemuno aušros“ atstovų nebus. Pasak Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narės, šiuo klausimu bendruomenė lauks realių sprendimų.
G. Masteikaitės teigimu, toliau vilkinamos ministro paieškos yra socialdemokratų būdas bausti kultūros bendruomenę už jos aktyvumą.
„Tai rodo požiūrį į kultūros bendruomenę. Jiems (socialdemokratams – ELTA) visiškai nerūpi kultūros bendruomenė ir mes manome, kad jie mus taip baudžia už tai, kad mes turime pilietinę poziciją ir ją aktyviai reiškiame“, – dėstė ji.
Kaip skelbta anksčiau, spalio pradžioje LSDP nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją, tačiau koalicijoje vis dar nėra sutarimo, kas iš tikrųjų bus atsakingas už šį Vyriausybės kabineto portfelį. „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, jog ministerija priklauso jo vadovaujamai partijai ir socialdemokratams, pastarieji kartoja, kad kultūros ministro vis tiek ieškos LSDP.
Savo ruožtu LSDP pirmininkas M. Sinkevičius ketvirtadienį patikino, jog socialdemokratai prisiima atsakomybę už Kultūros ministeriją. Tačiau, kaip pažymi partijos lyderis, būsimasis ministras turės tikti visiems koalicijos partneriams.
M. Sinkevičiaus teigimu, šiuo metu yra svarstomi du kandidatai į kultūros ministrus. Viena iš jų – dar vasarą prezidento į šias pareigas paskirta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Kas yra antrasis svarstomas kandidatas, M. Sinkevičius sako nežinantis ir pats.
