13-oji gynybos obligacijų emisija pritraukė rekordinę sumą

„Rekordinė gynybos obligacijų emisija rodo, kad žmonėms ir verslui šalies saugumas rūpi ne vien žodžiais, o gynybos obligacijos – veiksmingas instrumentas pilietiškumui išreikšti. (...) Tikimės, kad ir ateityje šių obligacijų platinimas bus sėkmingas“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Emisija platinta spalio 6–20 dienomis, šiuo laikotarpiu banke „Swedbank“ sudarytos 1079 sutartys įsigyti gynybos obligacijų už beveik 44,7 mln. eurų, SEB – 386 sutartys už 8,7 mln. eurų.
Emisija bus išperkama kitąmet spalio 21 dieną, už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 12 emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 182,3 mln. eurų.