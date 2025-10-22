Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

13-oji gynybos obligacijų emisija pritraukė rekordinę sumą

2025-10-22 12:02 / šaltinis: BNS
2025-10-22 12:02

13-osios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už rekordinę sumą – 53,4 mln. eurų, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

13-osios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už rekordinę sumą – 53,4 mln. eurų, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

0

„Rekordinė gynybos obligacijų emisija rodo, kad žmonėms ir verslui šalies saugumas rūpi ne vien žodžiais, o gynybos obligacijos – veiksmingas instrumentas pilietiškumui išreikšti. (...) Tikimės, kad ir ateityje šių obligacijų platinimas bus sėkmingas“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Emisija platinta spalio 6–20 dienomis, šiuo laikotarpiu banke „Swedbank“ sudarytos 1079 sutartys įsigyti gynybos obligacijų už beveik 44,7 mln. eurų, SEB – 386 sutartys už 8,7 mln. eurų.

Emisija bus išperkama kitąmet spalio 21 dieną, už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 12 emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 182,3 mln. eurų. 

indeliai.lt

