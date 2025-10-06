Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemės ūkio ministerijoje darbą tęs viceministrai Tamašauskis ir Jagminas

2025-10-06 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 09:20

Pirmadienį žemės ūkio ministro Andriaus Palionio komandą papildo viceministrai Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Žemės ūkio ministerija BNS Foto

Pirmadienį žemės ūkio ministro Andriaus Palionio komandą papildo viceministrai Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

REKLAMA
0

Jie dirbo ministerijoje, šiai vadovaujant buvusiam ministrui Ignui Hofmanui.

Tuo metu ministro patarėjo pareigas pradeda eiti Genadijus Vorobjovas.

ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.

Buvusį žemės ūkio ministrą I. Hofmaną šiose pareigose pakeitė „aušriečių“ deleguotas A. Palionis, iki tol šioje ministerijoje dirbęs viceministru.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų