Žemės ūkio ministerijoje darbą tęs viceministrai Tamašauskis ir Jagminas

Jie dirbo ministerijoje, šiai vadovaujant buvusiam ministrui Ignui Hofmanui.
Tuo metu ministro patarėjo pareigas pradeda eiti Genadijus Vorobjovas.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.
Buvusį žemės ūkio ministrą I. Hofmaną šiose pareigose pakeitė „aušriečių“ deleguotas A. Palionis, iki tol šioje ministerijoje dirbęs viceministru.
