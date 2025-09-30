Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pauliukėnaitė tęs viceministrės darbą Aplinkos ministerijoje

2025-09-30 13:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 13:48

Aplinkos ministras Kęstutis Žuromskas antradienį į viceministrės pareigas paskyrė nuo liepos jas einančią tvarios plėtros ekspertę Airą Paliukėnaitę, pranešė ministerija.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. ELTA / Josvydas Elinskas

Aplinkos ministras Kęstutis Žuromskas antradienį į viceministrės pareigas paskyrė nuo liepos jas einančią tvarios plėtros ekspertę Airą Paliukėnaitę, pranešė ministerija.

REKLAMA
1

Pasak jos, A. Paliukėnaitė bus atsakinga už klimato kaitos, saugomų teritorijų, gamtos politikos sritis bei bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (ES) institucijomis.

Ji taip pat kuruos ir miškų politikos formavimą, kol bus paskirtas naujas už šią sritį atsakingas aplinkos viceministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viceministrė kuruos Aplinkos ministerijai pavaldų Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą, Lietuvos zoologijos sodą, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaruosius penkerius metus A. Paliukėnaitė dirbo agentūroje „Investuok Lietuvoje“, Seimo kanceliarijoje, programoje „Kurk Lietuvai“ bei Europos Komisijoje (EK), pusmetį ėjo buvusio aplinkos ministro Povilo Poderskio patarėjos pareigas.

A. Paliukėnaitė įgijo viešosios politikos magistro laipsnį Maastrichto ir Jungtinių Tautų universitetuose bei politikos mokslų bakalauro laipsnį Vilniaus universitete.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų