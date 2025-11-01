Prie mirusio Kosto Smorigino urnos – itin jautrūs simboliai

Atsisveikinimas su K. Smoriginu vyksta lapkričio 1–2 dienomis Vilniuje.
Į Jaunimo teatrą renkasi velionio artimieji, bendražygiai ir talento gerbėjai.
Prasidėjo atsisveikinimas su Kostu Smoriginu
Jaunimo teatro scenoje sustatyti simboliai pasakoja apie išėjusio kūrėjo gyvenimą. Ant juodo audinio stovi urna, apsupta baltų gėlių. Šalia matyti lagaminas, primenantis kelionę, ir gitara – jo kūrybos bei muzikos ženklas.
Prie urnos pastatytas menininko portretas, ant stovo užkabinta velionio skrybėlė, aplink dega daugybė žvakių.
Visa ši kompozicija jautriai primena žmogų, kurio gyvenimas buvo kupinas muzikos ir kūrybos.
Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį buvo laikomos mišios.
Rytoj, lapkričio 2-ąją, K. Smoriginas bus laidojamas Menininkų kalnelyje.
Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
