Prieš Kosto Smorigino laidotuves – artimųjų prašymas

Šiandien, lapkričio 2-ąją, menininkas yra išlydimas į paskutinę kelionę.
Atsisveikinti su K. Smoriginu bus galima lapkričio 1–2 dienomis.
Atsisveikinimo detalės
Jaunimo teatras socialiniame tinkle penktadienį paviešino atsisveikinimo detales su K. Smoriginu.
„Atsisveikinimas su aktoriumi Kostu Smoriginu vyks Valstybiniame Jaunimo teatre (Arklių g. 5, Vilnius).
Lapkričio 1 d. 15.00–21.00 val.
Lapkričio 2 d. 10.00–13.00 val.
Lapkričio 2 d. 13 val. velionis bus išlydėtas į paskutinę kelionę.
Laidojamas 14 val. Menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.
Artimųjų prašymu išėjusįjį kviečiame pagerbti baltu gėlės žiedu“, – teigiama įraše.
Penktadienį, spalio 31-ąją, pagerbti K. Smorigino atminimą į Trijų Karalių koplyčią, esančią Bernardinų bažnyčioje Vilniuje, rinkosi artimieji, kolegos ir gerbėjai.
Jo žmoną Dalią Brenciūtę atlydėjo jų sūnus Kostas Smoriginas.
Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
