 
Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prieš Kosto Smorigino laidotuves – artimųjų prašymas

2025-10-31 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 16:15

Savaitės viduryje Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – Anapilin iškeliavo garsus Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Prieš paskutinę kelionę – paviešintas šeimos prašymas.

Kostas Smoriginas ir žvakė (Algimanto Aleksandravičiaus nuotr. ir 123rf.com)
42

Savaitės viduryje Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – Anapilin iškeliavo garsus Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Prieš paskutinę kelionę – paviešintas šeimos prašymas.

REKLAMA
1

Šiandien, lapkričio 2-ąją, menininkas yra išlydimas į paskutinę kelionę. 

Mišios už Kostą Smoriginą (nuotr. BNS)
(42 nuotr.)
(42 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mišios už Kostą Smoriginą (nuotr. BNS)

Atsisveikinti su K. Smoriginu bus galima lapkričio 1–2 dienomis.

Atsisveikinimo detalės

Jaunimo teatras socialiniame tinkle penktadienį paviešino atsisveikinimo detales su K. Smoriginu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atsisveikinimas su aktoriumi Kostu Smoriginu vyks Valstybiniame Jaunimo teatre (Arklių g. 5, Vilnius).

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 1 d. 15.00–21.00 val.

Lapkričio 2 d. 10.00–13.00 val.

Lapkričio 2 d. 13 val. velionis bus išlydėtas į paskutinę kelionę.

Laidojamas 14 val. Menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.

Artimųjų prašymu išėjusįjį kviečiame pagerbti baltu gėlės žiedu“, – teigiama įraše.

REKLAMA

Penktadienį, spalio 31-ąją, pagerbti K. Smorigino atminimą į Trijų Karalių koplyčią, esančią Bernardinų bažnyčioje Vilniuje, rinkosi artimieji, kolegos ir gerbėjai. 

Jo žmoną Dalią Brenciūtę atlydėjo jų sūnus Kostas Smoriginas.

Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų