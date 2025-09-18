Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Žalgiris

Mačą Londone įvertinęs T.Masiulis: fiziška kova, mums tokios ir reikia

2025-09-18 08:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 08:14

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienio vakarą sausakimšoje „Copper Box“ arenoje įveikė Tautvydo Sabonio vadovaujamą Londono „Lions“ (68:63) ir pergalingai užbaigė ikisezoninių rungtynių ciklą. Po laimėtų rungtynių mintimis pasidalijo žalgiriečių strategas Tomas Masiulis.

T.Masiulis įvertino pergalę Londone (Žalgirio nuotr.)

T.Masiulis įvertino pergalę Londone (Žalgirio nuotr.)

0

„Atmosfera buvo nuostabi, jautėmės kaip namuose – tikriausiai ir „Žalgiris Insider“ transliacijos metu matėsi gausus palaikymas. Tikrai smagu žaisti prie tiek žiūrovų – atmosfera buvo įspūdinga“, – vietinių lietuvių palaikymu džiaugėsi treneris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynės buvo labai fiziškos, nerezultatyvios, o T.Masiulis minėjo, kad būtent tokių ir tikėjosi.

„Šnekėjome prieš rungtynes su žaidėjais, kad laukia fiziška kova, kad mums tokios ir reikia. Norėjosi, kad mūsų žaidėjai nuo pat pradžių galingiau atsakytų į varžovų pasiūlytą fiziškumą. Davėme jiems atsikovoti per daug kamuolių, bet šiaip esu patenkintas mūsų gynyba – antroje rungtynių pusėje praleidome tik 26 taškus, tad apie tai ir turime lipdyti mūsų žaidimą. Puolime taip pat turime uždavinių, bet tai dar tik trečia diena, kai sportuojame pilna sudėtimi, todėl viskas normalu ir svarbu, kad darbus pradėtume nuo gynybos“, – savo komandos žaidimo vizija pakomentavo strategas.

T.Masiulis palinkėjo sėkmės lietuviškam „Lions“ trenerių štabui bei pasidalijo įžvalgomis apie šeštadienį prasidedantį sezoną.

„Iki norimo vaizdo aikštelėje trūksta dar tikrai daug, bet svarbiausia, kad kasdien eitume į priekį. Šiandien irgi turėjome nesusikalbėjimų su naujai prisijungusiais žaidėjais, bet tai normalu – turėjome dar tik vieną treniruotę. Kiekvieną dieną norime žengti žingsnį į priekį“, – pozityviai interviu užbaigė T.Masiulis.

Žalgiriečiai jau rugsėjo 20-ąją pradeda kovas Lietuvos pirmenybėse, kuriose pirmąjį iššūkį 16.30 val. mes „Jonavai“. Tuo tarpu Eurolygos sezonas startuos spalio 1-ąją išvykos rungtynėse Monake, o jau spalio 3-ąją namuose pasitiksime ir praėjusio sezono čempionus Stambulo „Fenerbahče“.

