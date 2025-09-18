Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Majamio „Inter“ ir Lionelis Messi baigia derybas dėl naujos ilgalaikės sutarties

2025-09-18 08:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 08:11

ESPN šaltiniai atskleidė, kad argentinietis Lionelis Messi ir Majamio „Inter“ artėja prie naujos kelerių metų sutarties pratęsimo.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

0

Abi pusės yra paskutinėje derybų stadijoje ir, pasak šaltinių, susitarimas turėtų būti pasiektas netrukus.

Kai tik L. Messi ir „Inter“ suderins kontraktą, jis bus perduotas „Major League Soccer“ galutiniam patvirtinimui.

Nepaisant ankstesnių pranešimų, siejusių L. Messi su kitų lygų klubais, tiek Majamio klubas, tiek argentinietis visada teigė norintys tęsti bendradarbiavimą aikštėje ir už jos ribų.

L. Messi pirmą kartą sutartį su Majamio „Inter“ pasirašė 2023 m. liepos 15 d., atvykęs į Pietų Floridą pagal dvejų su puse metų kontraktą, galiojantį iki 2025 m. sezono pabaigos.

Jis iškart padarė įtaką klubui – vos po kelių savaičių nuo debiuto atvedė Majamio „Inter“ prie pirmojo 2023 m. „Leagues Cup“ trofėjaus. Nuo tada, kai jis prisijungė, Majamis pasiekė lygos rekordą pagal taškus viename sezone ir iškovojo 2024 m. „Supporters' Shield“ taurę.

2025 m. L. Messi sužaidė 36 rungtynes už Majamio „Inter“ ir visose varžybose, įskaitant „Concacaf Champions Cup“, Pasaulio klubų taurę, MLS ir „Leagues Cup“, pelnė 28 įvarčius bei atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Šiuo metu jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas.

Majamio „Inter“ bendrasavininkis Jorge Masas anksčiau ESPN sakė, kad klubas padarys viską, ką gali, jog L. Messi jaustųsi patogiai pratęsdamas sutartį ir užbaigtų karjerą Pietų Floridoje.

