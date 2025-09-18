Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Marcusas Thuramas dviem įvarčiais po kampinių užtikrino „Inter“ pergalę prieš „Ajax“

2025-09-18 00:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 00:11

UEFA Čempionų lygoje sužaistos dar vienerios rungtynės.

Marcusas Thuramas | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygoje sužaistos dar vienerios rungtynės.

REKLAMA
0

Milano „Inter“ klubas išvykoje 2:0 įveikė Amsterdamo „Ajax“ atstovus

Lygiose rungtynėse viską lėmė standartinių situacijų realizacija. Pirmojo kėlinio pabaigoje Marcusas Thuramas po kampinio galva nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą.

Iš karto po pertraukos buvo pakeltas dar vienas kampinis, o šį kartą M. Thuramas laimėjo kovą antrajame aukšte net ir tarp kelių oponentų. Nepaisant to, jog smūgis galva nebuvo galingas, bet tikslumo užteko antrą kartą kamuoliui suspurdėti vartų tinkle.

Nors vėliau abi komandos turėjo savo progų, rezultatas nebepasikeitė ir „Inter“ triumfavo šiose rungtynėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų