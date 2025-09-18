Marcusas Thuramas dviem įvarčiais po kampinių užtikrino „Inter“ pergalę prieš „Ajax“

Milano „Inter“ klubas išvykoje 2:0 įveikė Amsterdamo „Ajax“ atstovus
Lygiose rungtynėse viską lėmė standartinių situacijų realizacija. Pirmojo kėlinio pabaigoje Marcusas Thuramas po kampinio galva nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą.
Iš karto po pertraukos buvo pakeltas dar vienas kampinis, o šį kartą M. Thuramas laimėjo kovą antrajame aukšte net ir tarp kelių oponentų. Nepaisant to, jog smūgis galva nebuvo galingas, bet tikslumo užteko antrą kartą kamuoliui suspurdėti vartų tinkle.
Nors vėliau abi komandos turėjo savo progų, rezultatas nebepasikeitė ir „Inter“ triumfavo šiose rungtynėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!