Matas Vasiliauskas Serbijoje neprilygo antrajai turnyro raketei

Lietuvis vienintelio savo „break pointo“ sulaukė antrajame sete, bet jo nerealizavo. Tuo tarpu neutralus atletas laimėjo 4 M. Vasiliausko padavimų serijas.
M. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Lietuvis į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos ir iš viso pasiekė 4 pergales.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!