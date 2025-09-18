Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas Serbijoje neprilygo antrajai turnyro raketei

2025-09-18 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 16:04

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1310) per 1 valandą 23 minutes 1:6, 3:6 neatsilaikė prieš antrą pagal skirstymą Andrejų Čepelevą.

Matas Vasiliauskas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1310) per 1 valandą 23 minutes 1:6, 3:6 neatsilaikė prieš antrą pagal skirstymą Andrejų Čepelevą.

Lietuvis vienintelio savo „break pointo“ sulaukė antrajame sete, bet jo nerealizavo. Tuo tarpu neutralus atletas laimėjo 4 M. Vasiliausko padavimų serijas.

M. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Lietuvis į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos ir iš viso pasiekė 4 pergales.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

