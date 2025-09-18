Patvirtinta: Jose Mourinho grįžta dirbti į tėvynę

Prezidentas Rui Costa po netikėto pralaimėjimo „Qarabag“ Čempionų lygoje atleido Bruno Lage`ą, o pats J. Mourinho iškart atvyko į Portugaliją tęsti pokalbių su klubo vadovybe. „Benfica“ viešame pranešime nurodė, kad treneris buvo pagrindinis kandidatas į šią poziciją.
Pats J. Mourinho neslėpė entuziazmo.
„Kai sulauki pasiūlymo iš „Benfica“, ilgai negalvoji. Tokiai galimybei niekas nepasakytų „ne“. Bent jau aš to padaryti tikrai negalėjau.“
Tai trenerio sugrįžimas po 25 metų – pirmą kartą Lisabonos klubą jis treniravo 2000-aisiais, kur ir prasidėjo jo vyriausiojo trenerio karjera.
J. Mourinho prisijungs laukia akistata su buvusiais klubais „Chelsea“ ir „Real Madrid“ Čempionų lygos grupėje, o Portugalijos lygoje jau spalį lauks principinis mūšis prieš „Porto“. Kontraktas pasirašytas iki 2027-ųjų, su galimybe pratęsti dar sezonui.
