Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Patvirtinta: Jose Mourinho grįžta dirbti į tėvynę

2025-09-18 18:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 18:23

Lisabonos „Benfica“ oficialiai patvirtino, jog susitarta dėl Jose Mourinho paskyrimo vyriausiuoju treneriu.

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

Lisabonos „Benfica“ oficialiai patvirtino, jog susitarta dėl Jose Mourinho paskyrimo vyriausiuoju treneriu.

REKLAMA
0

Prezidentas Rui Costa po netikėto pralaimėjimo „Qarabag“ Čempionų lygoje atleido Bruno Lage`ą, o pats J. Mourinho iškart atvyko į Portugaliją tęsti pokalbių su klubo vadovybe. „Benfica“ viešame pranešime nurodė, kad treneris buvo pagrindinis kandidatas į šią poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats J. Mourinho neslėpė entuziazmo.

„Kai sulauki pasiūlymo iš „Benfica“, ilgai negalvoji. Tokiai galimybei niekas nepasakytų „ne“. Bent jau aš to padaryti tikrai negalėjau.“

REKLAMA
REKLAMA

Tai trenerio sugrįžimas po 25 metų – pirmą kartą Lisabonos klubą jis treniravo 2000-aisiais, kur ir prasidėjo jo vyriausiojo trenerio karjera.

J. Mourinho prisijungs laukia akistata su buvusiais klubais „Chelsea“ ir „Real Madrid“ Čempionų lygos grupėje, o Portugalijos lygoje jau spalį lauks principinis mūšis prieš „Porto“. Kontraktas pasirašytas iki 2027-ųjų, su galimybe pratęsti dar sezonui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų