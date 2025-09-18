„Monaco“ futbolininkai liko įkalinti įkaitusiame lėktuve: dėl gedimo žaidėjai aprangą nusivilko iki apatinių

Dėl oro kondicionieriaus gedimo, jau stovint ant pakilimo tako, lėktuvo salonas virto sauna – temperatūra kilo iki nepakeliamos, o žaidėjai tiesiog nusiavė sportinę aprangą, liko nuogais kūnais: tik su „Monaco“ šortais ar apatiniais. Ne vienas iš jų fiksavo situaciją telefonais, o tarp šioje situacijoje geros nuotaikos nepraradusių futbolininkų buvo ir komandos naujokas Paulis Pogba.
„Žaidėjai stovėjo ant pakilimo tako vien su apatiniais – skubiai iškviesti technikai ilgai ieškojo sprendimo, bet karštis buvo toks, kad visi paliko aprangą ir ieškojo pavėsio šalia sparnų,“ – pasakojo liudininkai.
„Monaco“ vadovybė oficialiai patvirtino, jog lėktuvas nebuvo pajėgus išskristi suplanuotu laiku ir žaidėjų kelionė į rungtynes buvo atidėta. Klubo atstovai juokavo, kad „Monaco“ galėtų varžytis ne tik futbolo aikštėje, bet ir purvo bėgimo varžybose – komanda be aprangos tapo internetiniu memu.
Dalis futbolininkų pasidalijo kadrais socialiniuose tinkluose, kur matyti, kaip komanda ramiai bando laukti mechanikų, rankose laikydami vandens butelius ir ventiliatorius. Skrydžio bendrovė užtikrino, kad techninė problema jau sprendžiama, o žaidėjų saugumas – svarbiausias prioritetas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!