Pamatykite: Pyragų dienos išskirtiniai kepiniai – beveik visoje Lietuvoje

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
SEB banko stalas Vilniuje – nukrautas pyragais. Ten kolegos audringais plojimais išrenka pyragą nugalėtoją, kurio gamintoja prisipažįsta užtrukusi 3 vakarus.
„Vieną vakarą skiri įdarams, biskvitams, kitą – surinkimui. O vakar jau buvo puošimo procesas“, – komentavo banko darbuotoja Renata.
Čia pat Pyragų dienos dalyviai mokėjimo kortelėmis ir aukoja Išsipildymo akcijos ligoniukams, kuriems surinktos lėšos padės įveikti klastingas ligas.
„Ši diena labai graži tuo, kad kiekvienas galime prisidėti prie bendro tikslo – padėti vaikams“, – aiškino banko darbuotoja Eglė.
„Pyragų diena – geras akordas pradėti ruoštis Išsipildymo akcijai. Turime mėnesį, kada galime jau aukoti, kviesti draugus, kolegas prisidėti prie prasmingo projekto“, – tikino SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Ragaudami ir aukodami Išsipildymo akcijai Pyragų dieną švenčia nuotaikingai ir TV3 televizijos darbuotojai.
„Tai yra gražu, nuo jūsų darbo ofise pakeitėte Lietuvą, šią dieną visi daro pyragus“, – sakė italų kilmės virtuvės šefas Gian Luca Demarco.
O nugalėtojus čia renka vaikai.
„Tik mes visi galime padėti, šiemet istorijos itin sudėtingos, mėginsime vaikams padėti augti, pirmąkart atsistoti ant kojų, atsimerkti, tarti pirmus žodžius“, – sakė TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
„Tai ne tik akcija, tai tokia reali pagalba vaikams, kurie jos laukia, kuriems jos reikia“, – tikino tv3.lt darbuotoja Rūta.
Panevėžio ligoninės darbuotojai taip pat parodė savo kulinarinius sugebėjimus – 26 pyragais. Medikai taip demonstruoja, kaip moka pyragus ne tik kepti, bet ir išradingai dekoruoti, kiekvienas atspindėdamas savo skyriaus specifiką.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.