M.Sajus buvo naudingas, bet jo ekipa pralaimėjo

Lietuvis per 22 minutes pelnė 11 taškų (3/5 dvit., 5/6 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo 3 pražangas, 4 sykius prasižengė, 2 kartus suklydo ir surinko 14 naudingumo balų.
Pralaimėjusiems Davidas Efianayi įmetė 22 taškus (7/15 metimai), Yannickas Franke pridėjo 17 (4/8 trit.).
Nugalėtojams Ronaldas Marchas pelnė 17 taškų (7/9 metimai), Benjaminas Bentilas surinko 16 (5 atk. kam.).
