Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Sajus buvo naudingas, bet jo ekipa pralaimėjo

2025-09-18 18:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 18:49

Martyno Sajaus atstovaujama Izmiro „Aliaga Petkim“ komanda kontroliniame mače 80:86 (22:19, 11:27, 23:19, 24:21) nusileido Mersino MSK klubui.

M.Sajus patyrė pralaimėjimą

Martyno Sajaus atstovaujama Izmiro „Aliaga Petkim“ komanda kontroliniame mače 80:86 (22:19, 11:27, 23:19, 24:21) nusileido Mersino MSK klubui.

REKLAMA
0

Lietuvis per 22 minutes pelnė 11 taškų (3/5 dvit., 5/6 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo 3 pražangas, 4 sykius prasižengė, 2 kartus suklydo ir surinko 14 naudingumo balų.

Pralaimėjusiems Davidas Efianayi įmetė 22 taškus (7/15 metimai), Yannickas Franke pridėjo 17 (4/8 trit.).

Nugalėtojams Ronaldas Marchas pelnė 17 taškų (7/9 metimai), Benjaminas Bentilas surinko 16 (5 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų