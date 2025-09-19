Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Argyrokastriti antrą kartą iš eilės pateko į ITF turnyro Heraklione dvejetų finalą

2025-09-19 19:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 19:06

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 79 minutes 6:1, 7:6 (9:7) pasiekė pergalę prieš australę Amy Stevens ir amerikietę Michellę Kelly Tikhonko.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 79 minutes 6:1, 7:6 (9:7) pasiekė pergalę prieš australę Amy Stevens ir amerikietę Michellę Kelly Tikhonko.

Pirmajame sete intrigos nebuvo – lietuvė su porininke laimėjo 3 varžovių padavimų serijas, o oponentės net neturėjo „break pointų“. Antrojo seto pradžioje I. Dapkutė su M. Argyrokastriti pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau kitame geime panaikino deficitą, o vėliau ir atitrūko (4:2). Varžovės deficitą panaikino aštuntajame geime ir nuo tada iki pratęsimo vyko lygi kova. Lietuvė su graike pratęsime atsitiesė po sunkaus starto (1:4, 2:5, 5:5), neutralizavo vieną „set pointą“ (5:6, 6:6), o vėliau pačios pasinaudojo antrąja galimybe tašku užbaigti mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę lietuvė su graike tapo analogiško rango turnyro Heraklione dvejetų čempionėmis.

I. Dapkutė su M. Argyrokastriti pelnė 515 JAV dolerių ir po 10 WTA dvejetų reitingo taškų. Finale jos bandys nugalėti pirmą pagal skirstymą turnyro duetą iš Vokietijos – Laurą Boehner ir Angeliną Wirges.

Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-810) kiek anksčiau pateko į pusfinalį, kur susitiks su turnyro favorite 16-mete vokiete Mariella Thamm (WTA-533, ITF jaunių-27).

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

