Rubenas Amorimas patvirtino, jog turi „Man Utd“ vadovybės palaikymą

Portugalas „Carrington“ treniruočių centre taip pat susitiko su generaliniu direktoriumi Omaru Berrada ir futbolo direktoriumi Jasonu Wilcoxu.Tai įvyko po skaudaus patirto pralaimėjimo „Premier“ lygoje prieš „Manchester City“.
„Tai buvo įprasti dalykai. Norėjo parodyti savo palaikymą, paaiškinti, kad tai yra ilgalaikis projektas. Jis daug kartų sakė, kad tai yra mano pirmasis sezonas. Pasikalbėjau su juo, Omaru ir Jasonu. Tai buvo įprastas susitikimas, turėjome jų keletą. Visgi šiuo metu yra normalu, kad žmonės į tai atkreipia dėmesį.
Toks yra futbolas ir galbūt tai yra klubas, kuriam tenka didžiausias spaudimas pasaulyje. Norime laimėti. Manau, kad praėjusiais metais labai kritiškai vertinau mūsų žaidimą. Dabar turime būti agresyvesni baudos aikštelėje ir geriau užbaigti atakas. Visa kita, manau, kad tobulėjame“, – teigė strategas.
„Raudonųjų velnių“ jau šeštadienį laukia dar vienas sudėtingas iššūkis. R. Amorimo auklėtiniai susitiks su „Chelsea“ futbolininkais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!