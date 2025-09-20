Lietuvos atletės ginčas su teisėjais pasaulio čempionate: po protesto išsaugojo taškus septynkovėje

Šuolio į tolį rungtyje 0 balų vos išvengė Beatričė Juškevičiūtė. Pirmi du lietuvės bandymai nebuvo įskaityti ir jai liko tik trečias mėginimas pasiekti kokį nors rezultatą. B. Juškevičiūtės trečiasis šuolis nebuvo pats geriausias, bet ji atrodė patenkinta bent jau tuo, kad užfiksavo kokį nors rezultatą. Visgi, tada švieslentėje įsižiebė informacija, kad B. Juškevičiūtė peržengė atsispyrimo lentelę, kas reikštų 0 balų rungtyje ir dužusias bet kokias viltis bendroje įskaitoje.
B. Juškevičiūtė iš karto ėmė skėsčioti rankomis ir paklausė: „Ar aš galiu pateikti protestą?“.
Lietuvei buvo parodyta, kad elektroninė sistema užfiksavo, jog ji minimaliai – vos 0,1 cm – peržengė atsispyrimo lentelę. B. Juškevičiūtė su tuo nesutiko ir įrodinėjo, kad lentelės neužmynė.
Visos kitos sportininkės jau buvo baigusios šokinėti, o lietuvė dar kokias 20 minučių būriui teisėjų įrodinėjo, jog lentelės neperžengė. Galiausiai B. Juškevičiūtės rezultatą buvo nuspręsta įskaityti – už 5,76 m šuolį jai atiteko 777 taškai.
Vėliau ieties metime B. Juškevičiūtė buvo 8-a (46,66 m) ir bendroje įskaitoje pakilo į 13-ą vietą (5257).
Paskutinėje rungtyje – 800 m bėgime – B. Juškevičiūtė finišavo 11-a (2:14.90). Galutinėje įskaitoje lietuvė su 6151 tašku užėmė 14-ą poziciją. Iki šiemet pasiekto karjeros rekordo lietuvei trūko daugiau nei 100 taškų (6295).
Pirmą kartą pasaulio čempione tapo ir pilną medalių kolekciją surinko praktiškai visas varžybas dominavusi amerikietė Anna Hall (6888). Sidabru džiaugėsi Airijos rekordą pasiekusi Kate O‘Connor (6714), o bronzą pelnė amerikietė Taliyah Brooks (6581).
Dabartinė olimpinė čempionė belgė Nafissatou Thiam nedemonstravo sau įprastų rezultatų ir po 5 rungčių atsisakė tęsti varžybas, nes suprato, kad medalio neiškovos.
