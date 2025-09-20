Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Brolio rezultato nustebintas Mykolas Alekna: „Reikės atsirevanšuoti rytoj“

2025-09-20 12:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 12:15

Nors pasaulio lengvosios atletikos čempionatas artėja į pabaigą, lietuviai pasirodymo Tokijuje (Japonija) dar nebaigia. Tiksliau, dalis rinktinės tik pradeda veiksmą olimpiniame stadione. Vienas iš jų – Mykolas Alekna, kuris šeštadienį anksti ryte startavo disko metimo kvalifikacijoje ir pateko į rungties finalą.

Mykolas Alekna | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Lengvaatlečiui nepavyko įvykdyti kvalifikacijos normatyvo (66.50 m), todėl reikėjo atlikti visus tris metimus. Pirmuoju bandymu diskas nuskriejo 65.39 m, antrasis metimas buvo neįskaitytas, o trečiuoju bandymu įrankis nukrito į praktiškai tą pačią vietą (65.29 m). Šis rezultatas lietuviui kvalifikacijoje leido užimti 8-ą vietą. Į finalą pateko 12 dalyvių, paskutinio patekusio rezultatas – 64.99 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sėkmingai kvalifikacijos barjerą peržengė ir Martynas Alekna bei Andrius Gudžius, todėl vyrų disko metimo finalas bus istorinis. Pirmą kartą pasaulio čempionato disko metimo finale startuos trys Lietuvos atstovai. Svarbiausios sezono varžybos prasidės sekmadienį 14:10 val., jas tiesiogiai transliuos LRT.

„Norėjosi geriau, bet kvalifikacijoje visiems sunku. Kai kam pasisekė geriau, kai kam blogiau. Labai džiaugiuosi už brolį. Gal sudeginau daug energijos džiaugdamasis už jį (juokiasi), bet labai smagu, kad jam taip pasisekė. Rezultatas kiek nustebino, bet jis tikrai labai gerai buvo nusiteikęs. Toks pasitikintis savimi atrodė nuo ryto. Sektoriuje matėsi pasitikėjimas savimi, atliktas greitas ir ritmingas metimas. Viskas, ko reikia“, – pozityviai apie brolį kalbėjo Mykolas Alekna.

Martynas Alekna pateko į savo pirmą pasaulio čempionato finalą, o pasiektas rezultatas – antras geriausias karjeroje (67.16 m).

Pirmą kartą broliui varžybose nusileidęs Mykolas Alekna teigė, jog jo pasirodyme trūko energijos. Pasak disko metiko, dėl medalių kovos bent keli sportininkai: „Energijos per mažai įdėjau ir ritmas buvo išėjęs. Suderinsiu. Viskas padaryta, treniruotėse sekasi labai gerai, tai reikės pailsėti, nusiraminti. Manau, kad esu pasiruošęs. Broliui reikės atsirevanšuoti rytoj. Daug tų konkurentų – Danielis [Stahlis], Kristjanas [Čehas], [Matthew] Denny. Tas pats Martynas puikioje formoje. Net ne visus išvardinau.“

Iki šiol Mykolo Aleknos pasiekimai pasaulio čempionatuose buvo įspūdingi – 2022-aisiais Oregone (JAV) lietuvis tapo vicečempionu, o 2023-aisiais Budapešte (Vengrija) pasidabino bronza. Pernai olimpinėse žaidynėse debiutavęs lengvaatletis iškovojo antra vietą, o ir dalyvavimas Europos čempionatuose yra pažymėtas medaliais – 2022-aisiais Mykolas Alekna Miunchene (Vokietija) tapo Senojo žemyno čempionu, o 2024-aisiais Romoje (Italija) kaklą papuošė bronzos medalis.

Primename, kad jog šiemet sportininkas antrą kartą pagerino pasaulio rekordą. Pernai Ramonoje (JAV) Mykolo Aleknos diskas skriejo 74.35 m, o šiais metais – 75.56 m.

Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

