TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Liveta Jasiūnaitė: „Atėjau pasiruošus metimui ir buvo nuimta mano atžyma, tai teko iš naujo išsimatuoti įsibėgėjimą“

2025-09-20 12:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 12:08

Penktadienį Tokijo olimpiniame stadione pasirodė Lietuvos ieties metimo rekordininkė Liveta Jasiūnaitė. Tiesa, startas pasaulio lengvosios atletikos čempionate nebuvo toks, kokio sportininkė tikėjosi, kadangi bilieto į finalą iškovoti nepavyko. Ieties metimo kvalifikacijoje lietuvė įrankį numetė 58.66 m (57.04-58.66-x) ir čempionate užėmė 20-ą vietą.

Liveta Jasiūnaitė | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Į finalą pateko 12 ieties metikių, paskutinės patekusios dalyvės rezultatas – 60.98 m. Kvalifikacijoje toliausiai skriejo serbės Adrianos Vilagoš ietis (66.06 m).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunkiai sunkiai. Buvo tikslas patekti į finalą, nepavyko, tai vertinu, kad buvo galima ir geriau. Šiek tiek pirmas bandymas išblaškė, nes atėjau pasiruošus metimui ir buvo nuimta mano atžyma, tai teko iš naujo išsimatuoti įsibėgėjimą. Truputį išblaškė, nes nebuvo taip, kad ateini ir iškart meti. Vėliau sekė techninės klaidos, kurios neleido patekti į finalą“, – savo pasirodymą apžvelgė L. Jasiūnaitė.

2017 metais pasaulio čempionate Londone (Didžioji Britanija) lengvaatletė užėmė 26-ą vietą, 2019-aisiais Dohoje (Kataras) kvalifikavosi 23-ia, 2022-aisiais Oregone (JAV) pavyko užimti 10-ą vietą, o 2023-aisiais pasirodymas Budapešte (Vengrija) buvo paženklintas 14-a vieta.

Šiais metais L. Jasiūnaitės paleista ietis toliausiai skriejo 62.38 m. Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione sportininkė iškovojo trečią vietą, o Lietuvos čempionate pasidabino aukso medaliu. Asmeninį rekordą, o kartu ir Lietuvos rekordą, ieties metikė fiksavo 2019-aisiais (63.98 m).

„Nežinau, gal kažkokių minčių bus ateityje, bet dabar nemanau, kad kažką išsinesiu labai vertingo [iš čempionato]“, – sakė L. Jasiūnaitė.

Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.

