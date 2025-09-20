Vos 56 metrus diską numetęs ir į pasaulio čempionato finalą nepatekęs vienas sezono lyderių pasakė, kas nutiko

Tarp 12 finale dalyvausiančių lengvaatlečių yra ir visi trys lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius.
Sensacingai į finalą nepateko vienas sezono lyderių jamaikietis Ralfordas Mullingsas, kurio geriausias metimas siekė tik 56,82 metrus ir jis užėmė tik 35-ą vietą tarp 37 dalyvių.
Šiemet R. Mullingsas Ramonoje (JAV) diską metė net 72,01 m ir pasiekė Jamaikos rekordą, NCAA čempionate įveikė Mykolą Alekną, o vėliau „Deimantinės lygos“ etape Belgijoje pranoko praktiškai visas žvaigždes ir ten diską sviedė beveik 70 m (69,66).
Kalbėdamas apie nepasisekusį pasaulio čempionatą, R. Mullingsas teigė, jog jam nepavyko prisitaikyti prie stadiono.
„Tiesiog nesugebėjau mesti tinkamai. Kanau, pagrindinė priežastis buvo treniruočių aikštelė, kurioje buvo labai slidi sektoriaus danga, o stadione ji buvo lėtesnė, tad tai visiškai kitoks laiko pajautimas. Manau, į tai ir susivedė viskas. Pirma, nesugebėjau tinkamai atlikti metimo, antra, šiandien neradau tinkamo ritmo“, – pasakojo jamaikietis.
Nors R. Mullingsui tai buvo geras sezonas, tačiau kartėlis po šio pasirodymo išliks dar ilgai.
„Taip, tai buvo geras sezonas, bet prisiminsiu šį pasirodymą. Paversiu tai degalais, kurie mane motyvuos“, – sakė R. Mullingsas.
Ralford Mullings missing the final in Tokyo is one of the shockers of the meet so far, but the Jamaican champ is already set to use this as fuel for a scary 2026 season ⬇️ pic.twitter.com/CeDJyR4OBT— Paul Hof-Mahoney (@phofmahoney) September 20, 2025
