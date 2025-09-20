Elitiniame turnyre Brazilijoje – įspūdingos Paulikienės ir Raupelytės pergalės

Puikią formą įgijusios Lietuvos paplūdimio tinklininkės penktadienį F grupės rungtynėse dėl trečiosios vietos per 27 min. 2-0 (21:13, 21:12) sutriuškino prancūzes Lezaną Placette ir Alexią Richard.
Tai buvo penktoji šių komandų tarpusavio akistata ir trečioji lietuvių pergalė. Tuo pačiu M. Paulikienė ir A. Raupelytė išplėšė kelialapį į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos sportininkės 2-0 (21:16, 21:12) nepaliko vilčių brazilėms Hegeilei dos Santos ir Vitoriai Rodrigues. Šis mačas truko 32 min.
Birželio pabaigoje Lenkijoje vykusiame turnyre šios brazilės buvo nugalėjusios lietuves 2-0 (21:15, 21:13).
Dėl vietos ketvirtfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su patyrusia Brazilijos pora, tris laimėtus „Elite“ serijos turnyrų trofėjus savo kolekcijoje turinčiomis Carolina Salgado ir Rebecca Barbosa Silva.
Bendrą turnyro Brazilijoje prizų fondą sudaro 300 tūkst. JAV dolerių.
