  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

„Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ tinklininkai stoja į kovą dėl Baltijos Supertaurės

2025-09-18 18:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 18:26

Savaitgalį Rygoje (Latvija) vyks „FRACHT Baltijos Supertaurės“ turnyras, kuriame dalyvaus keturios Baltijos šalių tinklinio komandos, tarp kurių – ir Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“.

Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ | Komandos nuotr.

Lietuvos vicečempionai šiauliečiai šiemet sugrįš į Baltijos lygą, todėl šis turnyras – puikus apšilimas prieš artėjantį sezoną.

0

Lietuvos vicečempionai šiauliečiai šiemet sugrįš į Baltijos lygą, todėl šis turnyras – puikus apšilimas prieš artėjantį sezoną.

Pusfinalyje penktadienį 11 val. „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ susitiks su Tartu „Bigbank“ (Estija) ekipa. Kitame pusfinalyje žais Rygos „Robežsardze-RSU“ (Latvija) ir Daugpilio „Ezerzeme-DU“ (Latvija).

Šiaulių klubas pasirengimą sezonui pradėjo rugpjūčio pabaigoje. Iš pradžių buvo dirbama ties fiziniu pasirengimu, o vėliau prisijungė ir treniruotės su kamuoliu.

Prie Šiaulių ekipos vairo šiame sezone stojo specialistas iš Latvijos Maris Vensbergas. Jis džiaugiasi komandoje vyraujančia atmosfera.

„Visi žaidėjai prisijungė prie treniruočių, kurios vyksta geroje ir darbingoje atmosferoje. Šiauliuose jaučiuosi gerai, man patinka vyrų darbas, nusiteikimas ir atsidavimas. Viskas, ko reikia tinkliniui – gyvenimas ir treniruotės – yra organizuoti aukštu lygiu, tad man belieka galvoti tik apie darbą su komanda. Baltijos Supertaurė yra vienas iš pasiruošimo etapų – norime išbandyti jėgas prieš būsimus varžovus ir pamatyti savo galimybes Baltijos lygiu“, – kalbėjo M. Vensbergas.

Rygos komandinių sporto šakų halėje vykstantis tinklinio turnyras bus dalis didelės sporto šventės. Kartu bus rengiamas ir Baltijos krepšinio taurės turnyras. Jame žais po dvi Estijos ir Latvijos komandas.

„Esame dėkingi Baltijos Supertaurės organizatoriams už kvietimą dalyvauti turnyre. Padarysime viską, ką galime, kad parodytume gerą žaidimą ir rezultatą tiek varžovams, tiek žiūrovams. Taip pat raginu visus lietuvius atvykti į Rygą atsipalaiduoti ir pasimėgauti jungtiniu tinklinio ir krepšinio renginiu, kuriame lauks daug smagių veiklų visai šeimai“, – kvietė M. Vensbergas.

Šeštadienį, rugsėjo 20 dieną, 11 val. vyks tinklinio rungtynės dėl 3 vietos, o 14 val. – krepšinio. 17 val. prasidės tinklinio finalas, o renginį užbaigs 20.30 val. prasidėsiantis krepšinio finalas.

