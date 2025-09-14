Pasaulio čempionato pusfinalyje narsiai kovojusi Galvydytė: „Nieko daugiau padaryti negalėjau“

Į finalą pateko 13 dalyvių – po šešias iš kiekvieno pusfinalio ir susistumdyme nukentėjusi vokietė Nele Wesel. Pirmas pusfinalis, kuriame varžėsi G. Galvydytė, buvo greitesnis, o patekimui į finalą reikėjo bėgti greičiau nei per 4 min. 01,30 sek.
Tik prasidėjus rungčiai prieš G. Galvydytės akis nukrito etiopė Freweyni Hailu. Šis epizodas šiek tiek išmušė lietuvę iš vėžių: „Išmušė, nes aš bėgau ir ji tiesiai ant manęs [pradėjo kristi]. Greitai reikėjo susigaudyti, nes negalėjau sau leisti kristi.“
Šeštadienį 1500 m atrankoje G. Galvydytė nuotolį įveikė per 4 min. 02,81 sek. ir savo bėgime finišavo penkta. Finišo tiesiojoje surengtas galingas spurtas atvėrė duris į pusfinalį. Paprašyta palyginti vakarykštį ir šiandienos bėgimus, lengvaatletė teigė, kad atidavė visas jėgas: „Kitoks bėgimas, nes buvo kritimas, tai teko save susirinkti. Tikrai daugiau jaudulio, greitesnis bėgimas. Tikrai sunkiau šiandien. Esu patenkinta, atidaviau viską, ką galėjau. Nieko daugiau padaryti negalėjau.“
Pirmą pusfinalį laimėjusi pasaulio rekordininkė Faith Kipyegon distanciją įveikė per 4 min. 00,34 sek., o antrame pusfinalyje triumfavusi jos tautietė Nelly Chepchirchir trasoje sugaišo 4 min. 06,86 sek. „Mano bėgimas žymiai sunkesnis buvo. Aš pati nenorėjau žiūrėti [į dalyvių sąrašą]. Mano treneris pažiūrėjo ir iš jo supratau, kad labai stiprus bėgimas. Norėjau patekti į finalą, gal būtų pavykę, bet susiklostė stiprus bėgimas ir pritrūko“, – sakė G. Galvydytė.
Antrame pasaulio čempionate dalyvaujanti lietuvė pasirodymo dar nebaigia, kadangi ketvirtadienį jos laukia 800 m atrankos bėgimas. Primename, kad lengvaatletė į čempionatą pateko su 800 m ir 1500 m rungčių normatyvais.
„Susirinkti emocijas, nes dabar gaila ir skaudu. Norėjosi daugiau, tai reikia nusiraminti ir susikaupti 800 m rungčiai. Nesisekė gerai [pailsėti], bet, manau, visoms aukšto lygio sportininkėms yra sunku susikaupti po starto. Ypač tada, kai startas toks vėlyvas. Emocijos, adrenalinas – užtrunka, kol pavyksta ramiai pailsėti. Leisiu laiką su šeima. Labai noriu pabėgti nuo viso šurmulio ir skirti laiko sau“, – apie atsistatymą po varžybų ir laiką po čempionato kalbėjo G. Galvydytė.
Lietuvos 800 m, 1500 m ir vienos mylios uždarų patalpų rekordus šiemet gerinusi G. Galvydytė pernai debiutavo olimpinėse žaidynėse, o dabar save regi kaip brandesnę ir labiau pasitikinčią asmenybę: „Tikrai labiau savimi pasitikiu, nes supratau, kad galiu bėgti su greičiausiomis pasaulio bėgikėmis. Prieš metus buvau labiau bailiukė, o dabar jaučiuosi stipresnė asmenybė.“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
