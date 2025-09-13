Lietuvos paplūdimio tinklininkės spindi Varšuvoje – dvi poros žengė į pusfinalį

Pirmosios iš lietuvių į kovą stojo Skalvė Križanauskaitė ir Ariana Rudkovskaja, kurios startavo nuo kvalifikacijos. Užtikrintai nugalėjusios varžoves iš Lenkijos ir Čekijos, mūsiškės pateko į pagrindines varžybas.
Pagrindinio turnyro C grupės pusfinalyje įvyko intriguojantis lietuviškas derbis. Jame Urtė Andriukaitytė ir Rugilė Grudzinskaitė 2-1 (17:21, 21:17, 15:10) palaužė Ievą Vasiliauskaitę ir Eriką Kliokmanaitę.
Vėliau U. Andriukaitytė ir R. Grudzinskaitė 2-0 (21:12, 21:12) sutriuškino lenkes Zuzanną Rapczynską ir Amelią Panek bei, tapusios grupės nugalėtojomis, iškart pateko į ketvirtfinalį.
I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė rungtynėse dėl 3 vietos grupėje 2-0 (21:17, 21:6) nepaliko vilčių čilietėms Sofiai Ohlsson Lopez ir Karen Santader bei pateko į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė 2-0 (21:16, 21:13) įveikė danes Sofią Bisgaard ir Anną Haugę, o ketvirtfinalyje 2-1 (21:19, 18:21, 15:11) įrodė pranašumą prieš kanadietes Mikaylą Law-Heese ir Ruby Sorrą.
A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė A grupės pusfinalyje 2-0 (24:22, 21:14) įveikė rumunes Francescą Alupei ir Beatą Vaidą, o finale 0-2 (17:21, 18:21) pralaimėjo aukščiausią reitingą turnyre turinčioms lenkėms Urszulai Lunio ir Nataliai Oklai.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos paplūdimio tinklininkės 2-0 (21:16, 21:13) nugalėjo danes S. Bisgaard ir A. Hauge bei pateko į ketvirtfinalį, kuriame laukė akistata su kita Lietuvos pora U. Andriukaityte ir R. Grudzinskaite.
Dar vienoje lietuviškoje akistatoje A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė iškovojo pergalę 2-0 (21:13, 21:15) ir žengė į pusfinalį.
Už penktą vietą U. Andriukaitytei ir R. Grudzinskaitei atiteko 240 pasaulio reitingo taškų.
Pusfinalyje sekmadienį A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė žais su grupės etape jau įveiktomis rumunėmis F. Alupei ir B. Vaida, o I. Vasiliauskaitė ir U. Andriukaitytė išmėgins jėgas su vengrėmis Stefania Kun ir Lilla Villam.
