Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Lietuvos paplūdimio tinklininkės spindi Varšuvoje – dvi poros žengė į pusfinalį

2025-09-13 22:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 22:05

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiame „Beach Pro Tour Futures“ serijos moterų paplūdimio tinklinio turnyre puikiai varžosi Lietuvos duetai. Visos trys Lietuvos komandos pateko į ketvirtfinalį, o dvi iš jų sekmadienį kausis dėl apdovanojimų.

Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė | Organizatorių nuotr.

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiame „Beach Pro Tour Futures“ serijos moterų paplūdimio tinklinio turnyre puikiai varžosi Lietuvos duetai. Visos trys Lietuvos komandos pateko į ketvirtfinalį, o dvi iš jų sekmadienį kausis dėl apdovanojimų.

REKLAMA
0

Pirmosios iš lietuvių į kovą stojo Skalvė Križanauskaitė ir Ariana Rudkovskaja, kurios startavo nuo kvalifikacijos. Užtikrintai nugalėjusios varžoves iš Lenkijos ir Čekijos, mūsiškės pateko į pagrindines varžybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinio turnyro C grupės pusfinalyje įvyko intriguojantis lietuviškas derbis. Jame Urtė Andriukaitytė ir Rugilė Grudzinskaitė 2-1 (17:21, 21:17, 15:10) palaužė Ievą Vasiliauskaitę ir Eriką Kliokmanaitę.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau U. Andriukaitytė ir R. Grudzinskaitė 2-0 (21:12, 21:12) sutriuškino lenkes Zuzanną Rapczynską ir Amelią Panek bei, tapusios grupės nugalėtojomis, iškart pateko į ketvirtfinalį.

REKLAMA

I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė rungtynėse dėl 3 vietos grupėje 2-0 (21:17, 21:6) nepaliko vilčių čilietėms Sofiai Ohlsson Lopez ir Karen Santader bei pateko į atkrintamąsias varžybas.

Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė 2-0 (21:16, 21:13) įveikė danes Sofią Bisgaard ir Anną Haugę, o ketvirtfinalyje 2-1 (21:19, 18:21, 15:11) įrodė pranašumą prieš kanadietes Mikaylą Law-Heese ir Ruby Sorrą.

REKLAMA
REKLAMA

A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė A grupės pusfinalyje 2-0 (24:22, 21:14) įveikė rumunes Francescą Alupei ir Beatą Vaidą, o finale 0-2 (17:21, 18:21) pralaimėjo aukščiausią reitingą turnyre turinčioms lenkėms Urszulai Lunio ir Nataliai Oklai.

Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos paplūdimio tinklininkės 2-0 (21:16, 21:13) nugalėjo danes S. Bisgaard ir A. Hauge bei pateko į ketvirtfinalį, kuriame laukė akistata su kita Lietuvos pora U. Andriukaityte ir R. Grudzinskaite.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar vienoje lietuviškoje akistatoje A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė iškovojo pergalę 2-0 (21:13, 21:15) ir žengė į pusfinalį.

Už penktą vietą U. Andriukaitytei ir R. Grudzinskaitei atiteko 240 pasaulio reitingo taškų.

Pusfinalyje sekmadienį A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė žais su grupės etape jau įveiktomis rumunėmis F. Alupei ir B. Vaida, o I. Vasiliauskaitė ir U. Andriukaitytė išmėgins jėgas su vengrėmis Stefania Kun ir Lilla Villam.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų