„Atrodo, kad tai, kas vyksta, nėra realybė“: po triumfo „Deimantinėje lygoje“ – italės krachas pasaulio čempionate

Šeštadienį atrankoje L. Iapicihino ilgą laiką balansavo ties iškritimo riba, kai rikiavosi 12-a. Visgi, po paskutinių varžovių bandymų italė su 6,56 m rezultatu nukrito į 15-ą vietą ir net nepateko į finalą. Italei pritrūko vos 4 cm.
L. Iapichino būtent šiame sezone atliko geriausią karjeros šuolį, kai nušoko 7,06 m. Toliau šiemet yra šokusios vos 2 sportininkės.
„Dabar svarbiausia nepradėti karščiuotis. Reikia palikti stadioną, nuvažiuoti į viešbutį ir ten ramiai viską apgalvoti. Rezultatas kalba pats už save, bet plačiau jo komentuoti nenoriu, kad nepasiduočiau emocijoms ir neprisikalbėčiau. Dėkoju visiems, kurie mane palaiko, nors ir suprantu, kad jie ne tokio rezultato iš manęs tikėjosi.
Dabar esu šoke ir viduje jaučiu tik tuštumą. Dėl to norėčiau komentuoti šitą rezultatą šiek tiek vėliau. Dabar jaučiuosi tarsi košmare. Atrodo, kad tai, kas vyksta, nėra realybė“, – sutrikusi Italijos žiniasklaidai kalbėjo L. Iapichino.
Larissa a RaiSport: "a caldo la gara si commenta da sola, ma vorrei prendermi del tempo per analizzarla a freddo. Rabbia o dispiacere? No, in questo momento sono solo sotto shock - per questo voglio prendermi del tempo per parlarne"#Iapichino #Tokyo2025 pic.twitter.com/HXWGiGs0s4— Tommy Milanello (@toMMilanello) September 13, 2025
Pernai italė tapo Europos vicečempione, o šiemet triumfavo Europos uždarų patalpų čempionate. L. Iapichino taip pat 2 metus paeiliui tapo „Deimantinės lygos“ čempione, o pastarąjį titulą iškovojo vos prieš 2 savaites, kai pučiant priešpriešiniam vėjui Ciuriche (Šveicarija) sugebėjo nušokti 6,93 m.
