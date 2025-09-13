Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

„Atrodo, kad tai, kas vyksta, nėra realybė“: po triumfo „Deimantinėje lygoje“ – italės krachas pasaulio čempionate

2025-09-13 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 21:52

Viena geriausių pasaulio šuolininkių į tolį – 23-ejų italė Larissa Iapichino – neišvengė fiasko Tokijuje (Japonija) prasidėjusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate.

Larissa Iapichino | Scanpix nuotr.

Viena geriausių pasaulio šuolininkių į tolį – 23-ejų italė Larissa Iapichino – neišvengė fiasko Tokijuje (Japonija) prasidėjusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate.

Šeštadienį atrankoje L. Iapicihino ilgą laiką balansavo ties iškritimo riba, kai rikiavosi 12-a. Visgi, po paskutinių varžovių bandymų italė su 6,56 m rezultatu nukrito į 15-ą vietą ir net nepateko į finalą. Italei pritrūko vos 4 cm.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Iapichino būtent šiame sezone atliko geriausią karjeros šuolį, kai nušoko 7,06 m. Toliau šiemet yra šokusios vos 2 sportininkės.

„Dabar svarbiausia nepradėti karščiuotis. Reikia palikti stadioną, nuvažiuoti į viešbutį ir ten ramiai viską apgalvoti. Rezultatas kalba pats už save, bet plačiau jo komentuoti nenoriu, kad nepasiduočiau emocijoms ir neprisikalbėčiau. Dėkoju visiems, kurie mane palaiko, nors ir suprantu, kad jie ne tokio rezultato iš manęs tikėjosi.

Dabar esu šoke ir viduje jaučiu tik tuštumą. Dėl to norėčiau komentuoti šitą rezultatą šiek tiek vėliau. Dabar jaučiuosi tarsi košmare. Atrodo, kad tai, kas vyksta, nėra realybė“, – sutrikusi Italijos žiniasklaidai kalbėjo L. Iapichino.

Pernai italė tapo Europos vicečempione, o šiemet triumfavo Europos uždarų patalpų čempionate. L. Iapichino taip pat 2 metus paeiliui tapo „Deimantinės lygos“ čempione, o pastarąjį titulą iškovojo vos prieš 2 savaites, kai pučiant priešpriešiniam vėjui Ciuriche (Šveicarija) sugebėjo nušokti 6,93 m.

