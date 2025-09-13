Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Neįtikėtina: vienintelį startą per visą sezoną turėjęs Crouseris triumfavo pasaulio čempionate

2025-09-13 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 21:37

Tokijuje (Japonija) šeštadienį prasidėjo pasaulio lengvosios atletikos čempionato vakarinėje sesijoje išdalinti 3 medalių komplektai.

Ryanas Crouseris | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) šeštadienį prasidėjo pasaulio lengvosios atletikos čempionato vakarinėje sesijoje išdalinti 3 medalių komplektai.

0

Vyrų rutulio stūmime triumfavo amerikietis Ryanas Crouseris, pasiekęs 22,34 metro rezultatą. Antrą vietą netikėtai iškovojo Meksikos rekordą pagerinęs Uzielis Munozas (21,97), o bronza tenkinosi italas Leonardo Fabbri (21,94).

R. Crouseris dabar gali pasigirti įspūdinga serija – jis yra triskart iš eilės olimpinis bei pasaulio čempionas. Pastaroji pergalė amerikiečiui dar saldesnė dėl to, kad jis vos nebuvo priverstas baigti karjeros.

„Dėl alkūnės traumos vienu metu galvojau, kad mano karjerai – galas. Situacija buvo tokia prasta, kad galvojau ne apie tai, kaip grįžti į sportą, o kaip išsigydyti alkūnę, kad tai nesugadintų man gyvenimo. Įprastai prieš tokius startus būnu puikiai pasiruošęs po ilgų treniruočių ir jaučiu, kiek toli nustumiu rutulį. Šį vakarą to pojūčio man trūko, bet pergalę pasiekti pavyko. Atsistatymo procesas dar nebaigtas. Alkūnė šiandien laikėsi neblogai, bet žinau, kad rytoj man ją skaudės. Iš techninės pusės ne viską padariau idealiai, fizinė forma irgi nebuvo pati geriausia, bet tai nesutrukdė laimėti“, – džiaugėsi R. Crouseris.

Įdomu tai, kad R. Crouseris dėl traumos praleido praktiškai visą sezoną, o startas Tokijuje jam buvo vienintelis per visus metus.

Moterų 10 000 m bėgime Beatrice Chebet (30:37.61) iš Kenijos aplenkė Italijos rekordą pagerinusią Nadią Battocletti (30:38.23) bei etiopę Gudaf Tsegay (30:39.65).

Mišrioje estafetėje 4x400 m triumfavo čempionatų rekordą pakartoję amerikiečiai Bryce‘as Deadmonas, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiveris ir Alexis Holmes (3:08.80), antri buvo olandai (3:09.96), treti – belgai (3:10.61). Po 3 etapų olandai dar tebuvo 4-i, bet tada estafetę perėmė Femke Bol, išplėšusi sidabrą.

