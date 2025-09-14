Rytoj „Žemaitukui“ Linui ir jo žmonai Rūtai – ypatinga diena

Nors scenoje Linas spinduliuoja energija, širdyje jis pirmiausia – vyras ir tėtis, ne kartą atvirai pasakojęs apie savo šeimos vertybes. Ankstesniuose interviu su naujienų portalu tv3.lt atlikėjas neslėpė, kad santykiai, santuoka ir vaikų auginimas jam reiškia kur kas daugiau nei šlovė.
„Be šeimos nieko nebūčiau pasiekęs“
Dar anksčiau su naujienų portalu kalbėjęs Linas pabrėžė, kad šeima – jo pagrindinis ramstis. Paklaustas, kaip pasikeitė gyvenimas, kuomet savo meilę prisiekė prieš Dievą, L. Vaitkevičius teigė, kad dabar viskas pasidarę ramiau.
„Šeimoje atsirado branda ir ramybė, kad jau viskas – esame amžinai kartu. Nebėra mano. Dabar jau – mūsų“, – atviravo atlikėjas.
Grupės „Žemaitukai“ narys taip pat pasakojo, kad niekas po santuokos nepasikeitė:
„Mes viską darėme taip pat, kaip ir darėme prieš santuoką. Svarbu – daug kalbėtis. Daug ieškome, analizuojame. Mes patys bręstame. Ateina suvokimas, kaip norime daryti ir panašiai. Labai norime, kad mums būtų patogu ir gera gyventi, todėl esame ieškojime, atradimuose, stengiamės kuo daugiau būti kart.“
Linas kartu su žmona augina ir sūnų Nojų. Anot atlikėjo, apie šeimos pagausėjimą tyliai pasvajojo ir žmona.
„Pasvajojame ir kalbamės dėl to, bet nusprendėme, kad gyvename šia diena ir mėgaujamės ja. Kol kas viskas yra labai nuostabu, turiu vieną vaikiųką, kuriam kartais ir pritrūksta laiko“, - naujienų portalui atviravo Linas.
Rugsėjo 15-oji – ypatingas simbolis
Nenuostabu, kad rugsėjo 15-oji Vaitkevičių šeimos kalendoriuje pažymėta ryškiai. Tai data, primenanti jų bendrą kelią, įveiktus išbandymus ir kartu patirtą laimę.
Primename, kad portalui Linas jau yra pasakojęs apie ir šią ypatingąją dieną.
Pasak pašnekovo, mylimosios Rūtos suknelė yra ypatinga, nes ją pasisiuvo pati:
„Labai pasimečiau pamatęs nuotaką. Visada įsivaizdavau, kad reikės verkti iš džiaugsmo, atrodė, kad jau žinau, kaip bus. Bet pasimečiau, nes atrodė žymiai geriau, nei galėjau įsivaizduoti. Nes Rūtelė suknelę siuvo pati. Mėnesį laiko slėpė, studijoje darbavosi viena, neleido pamatyti.“
Linas ir Rūta jau 10 metų drauge ir kartu augina vaikelį. O paklaustas, kodėl tik po 8 metų nusprendė susimainyti žiedais, pašnekovas papasakojo, kad vestuvės būdavo vis nukeltos.
„Vestuves jau planavome prieš atsirandant sūneliui. Bet dėl visų situacijų, ribojimų – teko nukelti šventę net 2 kartus. O šiaip, tiesiog pajautėme, kad viskas, gana, norim prisiekti prieš Dievą”, – tikino jis.
