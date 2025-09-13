Sėkmingai pasaulio čempionatą pradėjusi Galvydytė bėgo šalia planetos rekordininkės: „Pamačiau vardą ir užklupo tokia nuostaba“

„Emocijos geros. Nemeluosiu, kad tikėjome. Su treneriu matėme gerą sportinę formą, tai reikėjo gerai subėgti taktiškai. Tai padaryti pavyko“, – po finišo džiaugėsi sportininkė.
Su G. Galvydyte kartu startavo pasaulio rekordininkė Faith Kipyegon, kuri laimėjo atrankos bėgimą (4 min. 02,55 sek.) ir taip pat pateko į pusfinalį. Pasaulio rekordą F. Kipyegon pagerino šiemet (3 min. 48,68 sek.). Lietuvė teigė, kad bėgti kartu su šia lengvaatlete – neeilinė patirtis:
„Pamačiau vardą ir užklupo tokia nuostaba. Sunku net apsakyti tą jausmą, kai stovi prie pasaulio rekordininkės ir vienos geriausių bėgikių istorijoje. Labai geras jausmas.“
Ketvirtame atrankos bėgime, kuriame startavo G. Galvydytė, bėgo 15 sportininkių. Didžiąją distancijos dalį lietuvė laikėsi lyderių grupėje, o finišo tiesiojoje surengė spurtą, kuris leido palypėti keliomis pozicijomis aukštyn ir iškovoti kelialapį į pusfinalį.
„Strategija buvo bėgti kuo mažiau distancijos ir užsidaryti viduje. Šešios patenka, tai labai didelė tikimybė, kad tos durys galiausiai atsivers. Mano treneris bus labai patenkintas taktiniu bėgimu. Likus 300 metrų skaičiavau ir pamačiau, kad esu septinta, tai reikia bėgti arčiau. Planas buvo nepersistengti ir būti šešetuke“, – sakė G. Galvydytė.
Su normatyvu į čempionatą patekusi lengvaatletė už nugaros paliko tituluotą britę Laurą Muir (4 min. 05,59 sek.). Paskutinį kartą prieš daugiau nei du mėnesius 1500 m nuotolį varžybose bėgusi G. Galvydytė atskleidė, kad per tą laiką patobulėjo taktiškai, o ir fokusas šiame čempionate skiriamas būtent šiai rungčiai.
„Patobulėjimas vyko taktine prasme. Esu užregistruota bėgti 800 m ir 1500 m. Jeigu būčiau norėjusi fokusuotis į 800 m, tai būčiau praleidusi 1500 m rungtį, bet šįkart tikrai fokusavomės labiau į 1500 m bėgimą. Treniruotės buvo ilgesnės, sunkesnės ir reikėjo įdėti daugiau darbo. Tai vis dar nauja rungtis man“, – pasakojo G. Galvydytė.
Vidutinių nuotolių bėgikė 1500 m pusfinalyje startuos sekmadienį 15:07 val. Be to, ketvirtadienį sportininkės laukia 800 m rungties atranka.
Į Tokiją iš ilgos stovyklos aukštikalnėse atvykusi Lietuvos rekordininkė atskleidė, kad pasimokė iš praeities ir dabar stengiasi būti mažiau emocionali bei geriau pailsėjusi: „Turėjau antrą stovyklą aukštikalnėse ir tikrai matėme, kad ji tiko. Buvau labai netrumpą laiką, virš keturių savaičių, tai stengiausi nepersistengti, bet kartu ir padaryti gerą darbą. Aukštikalnės daug daugiau jėgų atima nei būnant jūros lygyje.
Šįkart stengiuosi palikti emocijas šone. Tikėjausi patekti, forma rodė, kad esu geroje vietoje. Labiau treniravausi atsistatymą, ruošimąsi miegoti, poilsį, nes rytoj laukia kitas startas. Nauja diena, visos varžovės lygios.“
Paklausta apie patirtį čempionate, G. Galvydytė pasidalino šviežiomis mintimis: „Sąlygos tikrai nėra geriausios. Teko su autobusu važiuoti iki stadiono 10–15 minučių, nes jų atsarginį stadioną remontuoja. Pirmas skambutis atvykti į vietą buvo 50 minučių prieš startą, tai pradėjome apšilimą labai anksti. Reikėjo išmokti pasėdėti, susikaupti ir tikėti savo kūnu, kad jis liks apšilęs. Sėdėti autobuse prieš startą nėra pats geriausias dalykas.“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis, o varžybas tiesiogiai transliuoja LRT ir portalas „Eurovision Sport“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!