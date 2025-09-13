„Bayern“ klubas triuškinamai įveikė „Hamburger“ – įmušė penkis įvarčius ir išliko nepralaimėję Vokietijoje

Vokietijos čempionai net 5:0 sutriuškino „Hamburger“ komandą.
Dar per pirmąsias 9 minutes „Bayern“ į varžovų vartus siuntė du įvarčius. Jau trečiąją minutę tikslą pasiekė Serge`as Gnabry, o netrukus įvartį pridėjo ir Aleksandras Pavlovičius.
Vėliau dublį pelnė Harry Kane`as, kuris kartą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų žymės, o sykį tikslą pasiekė ir iš žaidimo. Be savo įvarčio neliko ir Luisas Diazas. Šią vasarą į „Bayern“ persikėlęs kolumbietis šį sezoną įvarčius mušė visose trejose „Bundesliga“ rungtynėse.
„Bayern“ ir toliau išlieka vienintele taškų Vokietijoje nepraradusia komanda.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!