Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ klubas triuškinamai įveikė „Hamburger“ – įmušė penkis įvarčius ir išliko nepralaimėję Vokietijoje

2025-09-13 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 21:44

Vokietijos futbolo čempionate įspūdingą pergalę šventė Miuncheno „Bayern“.

Aleksandras Pavlovičius | Scanpix nuotr.

Vokietijos futbolo čempionate įspūdingą pergalę šventė Miuncheno „Bayern“.

REKLAMA
0

Vokietijos čempionai net 5:0 sutriuškino „Hamburger“ komandą.

Dar per pirmąsias 9 minutes „Bayern“ į varžovų vartus siuntė du įvarčius. Jau trečiąją minutę tikslą pasiekė Serge`as Gnabry, o netrukus įvartį pridėjo ir Aleksandras Pavlovičius.

Vėliau dublį pelnė Harry Kane`as, kuris kartą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų žymės, o sykį tikslą pasiekė ir iš žaidimo. Be savo įvarčio neliko ir Luisas Diazas. Šią vasarą į „Bayern“ persikėlęs kolumbietis šį sezoną įvarčius mušė visose trejose „Bundesliga“ rungtynėse.

„Bayern“ ir toliau išlieka vienintele taškų Vokietijoje nepraradusia komanda.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų