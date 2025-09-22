Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Emery nusivylė „Aston Villa“ žaidėjų pastangų trūkumu po lygiųjų su „Sunderland“

2025-09-22 13:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 13:43

„Aston Villa“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynes su „Sunderland“ baigė lygiosiomis 1:1, nepaisant to, jog varžovai sužaidus vos pusvalandį liko žaisti dešimtyje. Įsiutęs vyriausiasis komandos treneris Unai Emerykritikavo savo auklėtinius dėl žaidimo.

Unai Emery | Scanpix nuotr.

„Aston Villa" Anglijos „Premier" lygos rungtynes su „Sunderland" baigė lygiosiomis 1:1, nepaisant to, jog varžovai sužaidus vos pusvalandį liko žaisti dešimtyje. Įsiutęs vyriausiasis komandos treneris Unai Emerykritikavo savo auklėtinius dėl žaidimo.

0

„Mes nežaidžiame taip, kaip norėčiau. Žinoma, turime prisitaikyti prie kai kurių žaidėjų. Mums reikės su jais laiko, bet kiti žaidėjai žino, kad norime labiau kontroliuoti žaidimą su kamuoliu nei be jo. Leidome varžovams sukurti daug progų, kurios prasidėdavo nuo vartininko, tolimo perdavimo, įmetimo iš užribio, kampinio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl? Nes mes nedominavome turėdami vienu žaidėju daugiau, neatlikome perdavimų, neišnaudojome tinkamo momento atakuoti. Mes to nedarėme. Kartais gynyboje buvome tikrai tingūs. Pavyzdžiui, kai praleidome įvartį, buvome tingūs. Galbūt tai pasekmės, nes nejautėme, kad dominuojame, nejautėme, kad žaidžiame savo stilių.

Įprastai žaidėjai turi nusiteikimą. Visgi kartais, kai jie yra šiek tiek nusiminę arba jaučiasi blogai, jie nekovoja. Tai nėra kažkas, ką galiu jiems pasakyti individualiai kaip bausmę. Visi kartu turime stengtis suprasti ir jaustis geriau. Nesu nusivylęs dėl rezultato, esu nusivylęs dėl to, kaip žaidėme. Turime pabandyti atgauti savo asmenybę“, – teigė strategas.

„Aston Villa“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi vos 3 taškus ir rikiuojasi vos aštuonioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Sunderland“ su 8 taškais žengia septintas.

 

 

