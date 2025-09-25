Hugo Ekitike už emocijų proveržį „Liverpool“ skyrė šimtus tūkstančių kainuosiančią baudą

Incidentas įvyko po pergalingo įvarčio likus penkioms minutėms – prancūzas, po įvarčio nusiėmė marškinėlius ir parodė juos „Kop“ tribūnai, nors jau anksčiau rungtynėse buvo gavęs geltoną kortelę už emocingą protestą. Toks žingsnis akimirksniu virto antra raudona kortele.
„Liverpool“ treneris Arne Slotas iš karto po rungtynių viešai pasmerkė futbolininko poelgį.
„Beprasmiška? Taip. Kvaila? Neabejotinai. Tokie veiksmai – emocijų padarinys, bet už juos mokama brangią kainą.“
A. Slotas taip pat pabrėžė, kad jei jau norisi paminėti individualų pasiekimą, verta pirmiausia padėkoti komandos draugams. Anot trenerio, šiuo atveju daugiausiai nuopelnų turėjo Federico Chiesa.
Bauda bus didžiulė ir finansiniu požiūriu: spaudos duomenimis, H. Ekitike praras beveik pusę milijono svarų, o papildomai gali sulaukti komandos draugų „vidaus“ sankcijų. Patys žaidėjai turi tradicinį baudų sąrašą už nesportinį elgesį.
H. Ekitike savo ruožtu atsiprašė klubo, fanų ir komandos draugų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!