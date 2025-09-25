Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Hugo Ekitike už emocijų proveržį „Liverpool“ skyrė šimtus tūkstančių kainuosiančią baudą

2025-09-25 17:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 17:36

Hugo Ekitike sulauks dviejų savaičių atlyginimo dydžio baudos ir komandos drausminių sankcijų – būtent tokia kaina „Liverpool“ įvertino jo raudoną kortelę „Carabao“ taurės dvikovoje su „Southampton“.

Hugo Ekitike | Scanpix nuotr.

Hugo Ekitike sulauks dviejų savaičių atlyginimo dydžio baudos ir komandos drausminių sankcijų – būtent tokia kaina „Liverpool“ įvertino jo raudoną kortelę „Carabao“ taurės dvikovoje su „Southampton“.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko po pergalingo įvarčio likus penkioms minutėms – prancūzas, po įvarčio nusiėmė marškinėlius ir parodė juos „Kop“ tribūnai, nors jau anksčiau rungtynėse buvo gavęs geltoną kortelę už emocingą protestą. Toks žingsnis akimirksniu virto antra raudona kortele.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Liverpool“ treneris Arne Slotas iš karto po rungtynių viešai pasmerkė futbolininko poelgį.

„Beprasmiška? Taip. Kvaila? Neabejotinai. Tokie veiksmai – emocijų padarinys, bet už juos mokama brangią kainą.“

REKLAMA
REKLAMA

A. Slotas taip pat pabrėžė, kad jei jau norisi paminėti individualų pasiekimą, verta pirmiausia padėkoti komandos draugams. Anot trenerio, šiuo atveju daugiausiai nuopelnų turėjo Federico Chiesa.

Bauda bus didžiulė ir finansiniu požiūriu: spaudos duomenimis, H. Ekitike praras beveik pusę milijono svarų, o papildomai gali sulaukti komandos draugų „vidaus“ sankcijų. Patys žaidėjai turi tradicinį baudų sąrašą už nesportinį elgesį.

H. Ekitike savo ruožtu atsiprašė klubo, fanų ir komandos draugų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų