Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Šiauliuose“ rungtyniavęs amerikietis atkreipė NBA klubo dėmesį

2025-09-25 17:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 17:09

Lietuvoje rungtyniavęs puolėjas Jonathanas Elmore‘as gavo šansą tapti Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėju.

J.Elmore&#039;as bandys įsitvirinti Sakramente

Lietuvoje rungtyniavęs puolėjas Jonathanas Elmore‘as gavo šansą tapti Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėju.

REKLAMA
0

Domanto Sabonio atstovaujamas Sakramento „Kings“ klubas 29-erių amerikiečiui įteikė „Exhibit 10“ kontraktą, pagal kurį klubas po treniruočių stovyklos galės rinktis, ar nori pasilikti krepšininką sezonui.

Praėjusį sezoną J.Elmore‘as atstovavo Stoktono „Kings“ komandai G lygoje. Ten 191 cm ūgio gynėjas per 34 rungtynes vidutiniškai žaidė po 28 minutes ir rinko po 10,4 taško, 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir 3,5 atkovoto kamuolio.

Penkiose skirtingose Europos šalyse rungtyniavęs amerikietis 2021–22 metų sezone žaidė Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) ir buvo užsivilkęs „Šiaulių“ ekipos marškinėlius. Saulės mieste J.Elmore‘as sužaidė 30 rungtynių ir per 30 minučių vidutiniškai mesdavo po 15 taškų, atlikdavo po 5,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo po 3,1 kamuolio ir mačą baigdavo su 15 naudingumo balų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų