„Šiauliuose“ rungtyniavęs amerikietis atkreipė NBA klubo dėmesį

Domanto Sabonio atstovaujamas Sakramento „Kings“ klubas 29-erių amerikiečiui įteikė „Exhibit 10“ kontraktą, pagal kurį klubas po treniruočių stovyklos galės rinktis, ar nori pasilikti krepšininką sezonui.
Praėjusį sezoną J.Elmore‘as atstovavo Stoktono „Kings“ komandai G lygoje. Ten 191 cm ūgio gynėjas per 34 rungtynes vidutiniškai žaidė po 28 minutes ir rinko po 10,4 taško, 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir 3,5 atkovoto kamuolio.
Penkiose skirtingose Europos šalyse rungtyniavęs amerikietis 2021–22 metų sezone žaidė Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) ir buvo užsivilkęs „Šiaulių“ ekipos marškinėlius. Saulės mieste J.Elmore‘as sužaidė 30 rungtynių ir per 30 minučių vidutiniškai mesdavo po 15 taškų, atlikdavo po 5,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo po 3,1 kamuolio ir mačą baigdavo su 15 naudingumo balų.
