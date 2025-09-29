Lietuvos U-17 futbolo rinktinė pralaimėjo Sakartvelui

Pirmojoje komandų akistatoje lietuviai neprilygo Sakartvelo futbolininkams ir patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:3. Susitikimo pirmajame kėlinyje pasižymėjo Luka Šarikadzė, o antrajame kėlinyje Andria Bartišvilis atliko dublį.
Nerijaus Mačiulio treniruojami lietuviai dar kartą su kartvelais susitiks rugsėjo 30 dieną. Rungtynės 17 valandą Lietuvos laiku prasidės Micheilo Meschio antrajame stadione.
Šios kontrolinės rungtynės yra skirtos rengtis UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris vėliau šį rudenį bus žaidžiamas Škotijoje. Ten lietuvių varžovais bus šeimininkai škotai, taip pat Anglijos ir Švedijos bendraamžių rinktinės.
Vaikinų U17 kontrolinių rungtynių statistika
Sakartvelas – Lietuva 0:3 (0:1);
Tbilisis, Davido Petriašvilio arena;
Teisėjas – Sandro Nonikašvilis (Sakartvelas);
Įvarčiai: 13 min. Luka Šarikadzė, 51 ir 68 min. Andria Bartišvilis (Sakartvelas);
Įspėti: 19 min. Giorgis Gorgadzė, 33 min. Davitas Cvitaja (Sakartvelas); 32 min. Vėjas Pocius (Lietuva);
Lietuvos vaikinų U17 rinktinės sudėtis: Hendrikas Adomavičius, Ignas Pukinskas (77 min. Deividas Aukštuolis), Gleb Brotzmann, Tomas Jonyla, Mangirdas Venckus (56 min. Dominykas Zubavičius), Arnas Jucius, Carmine Lukas Mennea (77 min. Mantas Česnokovas), Vėjas Pocius (77 min. Kajus Čepas), Adomas Užkurnys (67 min. Augustas Valuckas), Kristupas Liutvinas (56 min. Ailandas Alonderis), Algirdas Karlonas.
Atsargoje: Mark Žukovski, Arijus Ahmadian, Adomas Toleikis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!