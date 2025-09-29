Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė pralaimėjo Sakartvelui

2025-09-29 09:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 09:19

Tbilisyje sekmadienį įvyko kontrolinės rungtynės tarp Sakartvelo ir Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinių.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Tbilisyje sekmadienį įvyko kontrolinės rungtynės tarp Sakartvelo ir Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinių.

REKLAMA
0

Pirmojoje komandų akistatoje lietuviai neprilygo Sakartvelo futbolininkams ir patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:3. Susitikimo pirmajame kėlinyje pasižymėjo Luka Šarikadzė, o antrajame kėlinyje Andria Bartišvilis atliko dublį.

Nerijaus Mačiulio treniruojami lietuviai dar kartą su kartvelais susitiks rugsėjo 30 dieną. Rungtynės 17 valandą Lietuvos laiku prasidės Micheilo Meschio antrajame stadione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios kontrolinės rungtynės yra skirtos rengtis UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris vėliau šį rudenį bus žaidžiamas Škotijoje. Ten lietuvių varžovais bus šeimininkai škotai, taip pat Anglijos ir Švedijos bendraamžių rinktinės.

REKLAMA
REKLAMA

Vaikinų U17 kontrolinių rungtynių statistika

Sakartvelas – Lietuva 0:3 (0:1);

Tbilisis, Davido Petriašvilio arena;

Teisėjas – Sandro Nonikašvilis (Sakartvelas);

Įvarčiai: 13 min. Luka Šarikadzė, 51 ir 68 min. Andria Bartišvilis (Sakartvelas);

Įspėti: 19 min. Giorgis Gorgadzė, 33 min. Davitas Cvitaja (Sakartvelas); 32 min. Vėjas Pocius (Lietuva);

REKLAMA

Lietuvos vaikinų U17 rinktinės sudėtis: Hendrikas Adomavičius, Ignas Pukinskas (77 min. Deividas Aukštuolis), Gleb Brotzmann, Tomas Jonyla, Mangirdas Venckus (56 min. Dominykas Zubavičius), Arnas Jucius, Carmine Lukas Mennea (77 min. Mantas Česnokovas), Vėjas Pocius (77 min. Kajus Čepas), Adomas Užkurnys (67 min. Augustas Valuckas), Kristupas Liutvinas (56 min. Ailandas Alonderis), Algirdas Karlonas.

Atsargoje: Mark Žukovski, Arijus Ahmadian, Adomas Toleikis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų