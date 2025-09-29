Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

100-ąsias rungtynes „Cercle“ gretose Utkus pažymėjo įvarčiu

2025-09-29 07:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 07:50

Belgijos pirmenybėse įvartį pelnė gynėjas Edgaras Utkus, tačiau jo ginamas Briugės „Cercle“ klubas namuose 2:4 nusileido „Gent“ klubui.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Belgijos pirmenybėse įvartį pelnė gynėjas Edgaras Utkus, tačiau jo ginamas Briugės „Cercle“ klubas namuose 2:4 nusileido „Gent“ klubui.

0

E. Utkus žaidė kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o įvartį jam įmušti pavyko 43 minutę. Po jo įvarčio „Cercle“ dar pirmavo 2:1, bet antrajame kėlinyje buvo palaužti. Verta pažymėti ir tai, kad įvarčiu E. Utkus pažymėjo savo 100-ąsias rungtynes „Cercle“ gretose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje Turkijos lygoje visas rungtynes žaidė Modestas Vorobjovas, o jo atstovaujamas „Istanbulspor“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Boluspor“ klubu.

Čekijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Nojus Audinis, o lietuvio ginamas „Teplice“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Pardubice“ klubu.

Latvijos lygoje Edvinas Girdvainis žaidė visą mačą ir padėjo „Liepaja“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 2:2 su Rygos RFS klubu. Tiesa, pastarieji visą antrą kėlinį žaidė mažumoje.

Italijos „Serie C“ lygoje Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes, o Ernestas Gudelevičius – 62 minutes. Tuo metu jų ginamas „Siracusa“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Cosenza“ klubui.

Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 67 minutės, bet puolėjo ginamas „Hartberg“ klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo „Sturm Graz“ klubui. Tiesa, L. Fridrikas rungtynių nebaigė ir dėl traumos pakeistas buvo jau 12 pridėto laiko minutę.

„Genoa“ U-20 komandos gretose visas rungtynes žaidė vartininkas Ernestas Lysionok ir gynėjas Lukas Klišys, o jų ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Cagliari“ U-20 ekipa.

Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ namuose 0:1 nusileido „Rakow“ klubui.

