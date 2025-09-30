Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Paaiškėjo Avlasevičiaus traumos rimtumas

2025-09-30 08:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 08:47

Praėjusį savaitgalį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis kovos menų turnyras, kuriame įvyko ne tik pirmoji Eimanto Stanionio profesionalaus bokso kova Lietuvoje, tačiau ir dvi kovos dėl UTMA organizacijos čempionų diržų.

Raimondas Avlasevičius – Nikola Cvetkovičius kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Praėjusį savaitgalį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis kovos menų turnyras, kuriame įvyko ne tik pirmoji Eimanto Stanionio profesionalaus bokso kova Lietuvoje, tačiau ir dvi kovos dėl UTMA organizacijos čempionų diržų.

0

Vienoje iš jų svorio kategorijos iki 75 kg dabar jau buvęs čempionas Raimondas Avlasevičius (UTMA 3-1-1) ketvirtajame raunde patyrė traumą, suklupo ant ringo grindų ir nebegalėjo pratęsti dvikovos, nors iki tol pagal visus teisėjus pirmuosius tris raundus jis užtikrintai laimėjo rezultatais 10-9, o čempiono diržas iškeliavo pas serbą Nikolą Cvetkovičių (2-0 UTMA).

R. Avlasevičius iš karto buvo išveštas į ligoninę ir jam buvo atlikta MRT, kurio rezultatai paaiškėjo pirmadienį.

„Prasisukau visai neblogai, nes neplyšo nei girnelė, nei meniskas. Turiu tik įplyšusį keturgalvį raumenį ir patemptus raiščius. Pakankamai viskas pasibaigė gerai. Norėčiau padėkoti visiems, kas rašė, kas domėjosi, nes sulaukiau daug rūpesčio ir žinučių. Jaučiuosi po kovos šūdinai, nes jaučiuosi pralošęs laimėtą kovą ir diržas iškeliavo iš mano rankų, tačiau jūs vis tiek manimi rūpinatės, todėl labai norėčiau padėkoti.“, – „instagram“ istorijoje sakė R. Avlasevičius.

Kovotojas taip pat įkėlė nuotrauką iš kovos akimirkos, prie kurios išreiškė dėkingumą.

„Įsikeliu šitą nuotrauką kaip priminimą sau, kad sporte taip jau būna, jog kartais pralaimi net kai galvoji, kad vedi kovą. Ir kartais pralaimi ypač skaudžiai.

Tačiau šį kartą esu nustebęs, kiek jaučiu dėkingumo:

Esu dėkingas, kad apsisukau be operacijos.

Esu dėkingas, kad mane supa tiek gerų žmonių, kurie padėjo ar patarė dėl tyrimų.

Esu dėkingas, kad tiek daug jūsų išreiškėt susirūpinimą ir palaikymą, kai galvojau, jog nurašysit.

Esu dėkingas už savo draugus, už šeimą ir už žmona, kuriai dažniausiai tenka ne vien tik malonios mano emocijos.

Esu dėkingas už savo nuostabų trenerį, kuriam po šio vakaro veikiausiai pridėjau papildomą raukšlę ir žilą plauką – Andrius Šipaila.

Esu dėkingas už „Sparta Fight Gym“ komandą ir jos besąlygišką palaikymą“, – rašė R. Avlasevičius.

